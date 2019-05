Non è ovviamente possibile descrivere approfonditamente gli esercizi da praticare con pilates reformer senza un'adeguata illustrazione o specifici filmati; rimandiamo i dettagli ai nostri video dedicati. In questo paragrafo ci concentreremo invece sulla modalità di utilizzo del pilates reformer in senso generale.

La caratteristica principale del pilates reformer è la versatilità. Gli esercizi possono essere fatti in posizione supina, prona, seduta, in piedi, tirando le cinghie, spingendo la barra in fondo ai piedi, accovacciati sulla pedana, sui blocchi per le spalle, con l'utilizzo di attrezzature aggiuntive, in posizione capovolta, di lato e con molte altre varianti. In altre parole, il pilates reformer può allenare diverse parti del corpo in molti modi differenti.

I possibili esercizi sono davvero molti, da quelli per principianti a quelli per i più esperti; ad esempio, esistono specifiche sessioni destinate al condizionamento dei canottieri (praticanti di canottaggio). Il pilates reformer è un attrezzo per tutti, adatto a qualsiasi livello di fitness; non c'è infatti da meravigliarsi se il nome originale di questo attrezzo era "universal reformer".

Il modo migliore per imparare ad usare il pilates reformer è ad un corso o attraverso lezioni private. Una volta appresi alcuni esercizi e comprese le basi d'esercizio, è certamente consigliabile acquistare un pilates reformer personale.