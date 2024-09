Il Pilates fa bene agli over 55?

Il Pilates è adatto dopo i 55 anni? Il Pilates è un allenamento che apporta diversi benefici, migliorando in particolare la salute delle ossa, la forza e la mobilità. Stimola inoltre la mente, aumentando la memoria. Per questo è adatto a tutti e consigliato in particolare con il passare degli anni. Perfetto quindi per persone over 55.

Cos’è il pilates? Il Pilates è una disciplina a basso impatto ideata da Joseph Hubertus Pilates e nota per allineare e rafforzare la struttura del corpo. Ne esistono diverse tipologie, a corpo libero o con macchinari specifici, che si caratterizzano per metodi e intensità differenti e proprio questa varietà lo rendono in grado di essere approcciato da tutti indipendentemente dall'età, dalla preparazione o dalle capacità.

Quali sono i benefici per gli over 55? Migliora la densità ossea

Migliora la postura

Migliora l'equilibrio e l'andatura

Migliora la mobilità

Migliora l'umore e la memoria

Riduce il mal di schiena

Previene gli infortuni Diversi studi dimostrato che praticare Pilates con costanza può avere enormi benefici in varie fasi della vita. Se non si riesce a fare Pilates a corpo libero o con i macchinari, per gli over 55 una valida alternativa può essere il Pilates con sedia, un oggetto che offre un supporto quando ci si abbassa verso terra e aiuta a mantenersi in equilibrio quando si è in piedi.

Come migliora la densità ossea? Il Pilates può migliorare la densità ossea, soprattutto tra le donne in postmenopausa, che a causa delle fluttuazioni ormonali si trovano spesso a dover affrontare questo tipo di problematica. Mantenere la densità ossea con l'avanzare dell'età è importante per contrastare l'insorgenza dell'osteoporosi e per riuscirci una mano preziosa la danno esercizi con carico come quello previsti dal Pilates a corpo libero o, ancor meglio da quello che si pratica con gli attrezzi come Reformer e Tower, che utilizzano la resistenza a molla come pesi.

Come migliora la postura? Il Pilates si concentra anche sull'allineamento e l'equilibrio del corpo, che uniti al miglioramento di forza e flessibilità nei muscoli spesso si traduce in una postura migliore. Il disallineamento e la posizione curva che spesso si tengono con il passare degli anni possono essere attribuiti alla perdita di densità ossea o a cattive abitudini perpetuate per anni. Ma curvarsi contribuisce anche alla compressione delle articolazioni e degli organi con l'avanzare dell'età, così come a muscoli tesi e sbilanciati, che spesso causano dolore.

Come migliora l'equilibrio e l'andatura? Equilibrio e coordinazione sono necessari per svolgere le comuni attività quotidiane come camminare. La perdita di forza e mobilità, insieme alla curvatura, possono causare una reazione a catena che inizia con una riluttanza a muoversi e spesso si evolve nella paura di cadere. Un buon programma di Pilates sviluppa forza e stabilità, migliora l'equilibrio e l'andatura e rafforza il tronco e i fianchi, riducendo il rischio di cadute e fratture. Inoltre, praticandolo con costanza si sviluppano abitudini migliori rispetto agli automatismi ai quali la maggior parte delle persone sono abituate, come trasportare e raccogliere oggetti o alzarsi da una sedia in modo corretto.

Come migliora la mobilità? Diversi studi hanno dimostrato che i movimenti consapevoli, fluidi e controllati del Pilates sono ideali per sviluppare forza e supporto e migliorare la gamma di movimento delle articolazioni. Questo consente una maggiore facilità nelle attività quotidiane e scongiura il rischio di rigidità articolare e lesioni.

Come migliora l'umore e la memoria? Il Pilates è una pratica consapevole basata sul principio del respiro in combinazione con il movimento. La capacità di concentrarsi verso l'interno di se stessi e respirare sviluppano la consapevolezza, calma il sistema nervoso e diminuisce ansia e stress. Inoltre, aiuta a migliorare la memoria, soprattutto dopo una certa età, quando si è più inclini a perderla. Gli esercizi di Pilates, infatti, aumentano il flusso sanguigno al cervello, contribuendo allo sviluppo di nuovi neuroni responsabili del pensiero, della memoria e dell'apprendimento.

Come riduce il mal di schiena? Il Pilates è anche noto per il suo effetto sul core perché agisce come un tutore flessibile che ospita, solleva e sostiene gli organi e la colonna vertebrale. Un core forte sostiene meglio la schiena e per questo praticare questo allenamento è particolarmente consigliato a persone over 55, che più di altri possono andare incontro a dolori lombari.