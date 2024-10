Nel Pilates tutti i movimenti sono delicati ed eseguiti con controllo, un aspetto che lo rende perfetto per gli over 60 perché rispetto ad altre discipline è molto meno probabile che possa provocare infortuni, traumi o lesioni.

Come se non bastasse, il pilates, essendo basato sul perfetto equilibrio tra respirazione ed esecuzione degli esercizi, svolge un' azione rilassante sul corpo , donando sollievo ai dolori articolari e migliorando la salute dell' apparato cardiocircolatorio . Sollievo che arriva anche alla mente, che si rilassa e allontana lo stress .

Il Pilates è una disciplina adatta a tutti ma particolarmente indicata alle persone non più giovanissime perché i movimenti che si devono compiere per svolgerlo aiutano a migliorare molti aspetti che spesso peggiorano con l'avanzare dell'età.

Il pilates è infatti una disciplina che prevede pazienza. Perché i benefici si manifestino concretamente, quindi, è necessario attendere tenendo conto delle tante possibili varianti che entrano in gioco, come età di chi lo pratica, intensità e forma fisica di partenza. Molto, inoltre, dipende dagli esercizi che si svolgono.

Per vedere i primi risultati del pilates, le persone over 60 che lo praticano devono aspettare almeno 3 o 4 mesi , anche se non si tratta di una stima precisa.

Per rimanere in forma, può essere una buona idea aggiungere a questo delle passeggiate quotidiane.

Per le persone di circa 60 anni l'allenamento dovrebbe essere costante ma leggero. Per questo, l'ideale è praticare pilates circa 2 o 3 volte a settimana , con lezioni della lunghezza variabile tra mezz'ora e un'ora.

Rimodellare il corpo a 60 anni con il pilates: come impostare l'allenamento?

Per rimodellare il corpo a 60 anni con il pilates, l'allenamento dovrebbe essere composto da un mix di esercizi a corpo libero che comprenda quelli da svolgere a partire da una posizione supina e quelli da fare da seduti.

Un ottimo esercizio da supini è ad esempio l'Hundred, che prevede di sollevare le gambe tenendole ben tese, facendo in modo che addome e bacino rimangano poggiati a terra.

Successivamente si deve flettere leggermente il busto in avanti e sollevare leggermente le braccia, tenendole a un'altezza di circa 15 centimetri da terra.

Espirando, si devono poi piegare le gambe fino a formare un angolo di 90 gradi, sempre mantenendole sollevate, e tornare a tenderle in linea retta inspirando. Ripetere poi per 10 o 15 volte.

Da seduti, invece, perfetto il The saw. Per farlo ci si deve mettere con il busto a 90° rispetto al pavimento, le gambe tese in avanti e ben divaricate, le braccia abdotte e ruotate con i palmi delle mani verso l'alto.

Espirando, eseguire una torsione della parte superiore della colonna vertebrale, collo compreso, mantenendo fermo il bacino fino a toccare con la mano la gamba opposta.

Dopo essere tornati alla posizione iniziale, si deve eseguire la stessa sequenza di movimento dal lato opposto.

