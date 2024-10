Un'attività che non va a sollecitare gambe e ginocchia , ma che aiuta a tonificare e ridefinire la muscolatura, senza sudare eccessivamente, allenando tuttavia i muscoli in profondità, aumentandone elasticità e forza .

Il Pilates dopo i 50 anni è un' attività fisica che aiuta a migliorare il tono muscolare , l'elasticità dei movimenti, e la circolazione sanguigna. Può essere un valido allenamento per rassodare gambe e glutei , braccia, e allenare l'addome . A queste attività si possono affiancare camminate sostenute, ma anche sport come il nuoto o la bicicletta .

Per vedere i risultati del pilates sul proprio corpo, occorrono almeno 10 sedute, dunque almeno due mesi di attività. In 20 sedute si notano già differenze sostanziali nel tono muscolare e nella postura.

Pilates e menopausa: perché è l'allenamento perfetto?

Il Pilates in menopausa e in pre menopausa è un allenamento certamente benefico a livello psicofisico. Prima di tutto aumenta le energie e contribuisce ad accrescere l'autostima in un momento particolarmente delicato e di caratterizzato dal cambiamento del proprio corpo.

Un'attività che aiuta a tonificare e ridefinire la muscolatura, attraverso un allenamento a basso impatto, senza sudare eccessivamente, e andando dunque a non accentuare le classiche vampate che accompagnano il periodo.

Il pilates aiuta anche a prevenire la sarcopenia, ovvero alla perdita di massa e funzionalità muscolare. Tra i benefici del pilates over 50 ci sono anche il miglioramento della postura, e dei dolori articolari a schiena e cervicale. Inoltre, scioglie le tensioni e, ritagliandosi del tempo per se stesse, contribuisce anche ad alleviare lo stress.

Pilates per over 60 anni: quali benefici e perché praticarlo?