Pilates dopo i 40: quali benefici e perché fa bene?

Il pilates può rappresentare un valido allenamento per migliorare la postura, rafforzare il tono muscolare, la fluidità del movimento, rassodare e agire positivamente sulla circolazione e il ristagno di liquidi .

Dopo i 40 anni il rallentamento del metabolismo basale , associato a dolori articolari come mal di schiena e cervicale , e fluttuazioni ormonali possono causare disagi e problematiche di carattere psicofisico. La postura sbagliata e la sedentarietà , inoltre, accentuano i sintomi.

Quando si vedono i risultati di Pilates?

Per vedere i risultati del pilates sul proprio corpo, occorre innanzitutto avere costanza nell'allenamento, che sia esso a corpo libero o con i macchinari. Generalmente in 10 sedute si sentono i primi benefici, in 20 sedute si notano già differenze nel tono muscolare e nella postura. Dopo 30 sedute, che corrispondono a circa tre mesi e mezzo di allenamento, i miglioramenti saranno nettamente evidenti.

Il pilates in sè non comporta perdita di peso e dimagrimento, ma se associato ad esercizi più intensi e ad una alimentazione controllata, può essere un valido aiuto.