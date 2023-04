Pilates al muro: cos’è, benefici ed esercizi

Introduzione

Come succede per lo yoga, par la danza e per molte altre discipline sportive, anche per il Pilates non si può parlare di un'unica tecnica: questa disciplina, infatti, si declina in diverse varianti. Fra queste, anche il Pilates al muro, molto in voga negli Stati Uniti e da qualche tempo anche in Italia.

Sui social, nelle palestre, nelle trasmissioni Tv viene proposta come una disciplina molto efficace per tonificarsi e dimagrire: in effetti, genera molti benefici.