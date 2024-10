Pilates per anziani: perché è consigliato in terza età?

Fare attività fisica regolare è sempre consigliato, e questo vale a maggior ragione quando l'età a avanza. Non tutte le attività sono idonee per gli anziani ma il pilates rientra nella categorie di quelle suggerite perché si tratta di una disciplina a basso impatto, che non carica le articolazioni e non espone al rischio di infortuni o lesioni.

Al contrario, tramite movimenti dolci, mirati, e sempre supportati dalle indicazioni di un istruttore, accompagna chi lo pratica all'attivazione muscolare, alla tonificazione delicata e a molti altri benefici che aiutano a mantenere una vita piena e soddisfacente.

Inoltre, farlo presso una palestra o un centro apposito stimola la socialità e combatte l'isolamento sociale che spesso colpisce gli anziani.