Piegamenti: alternative per evitare il dolore ai polsi

Per non rischiare di peggiorare la situazione, tuttavia, prima di continuare ad allenarsi è meglio chiedere consiglio a un personal trainer e a un fisioterapista.

Questa condizione a volte può derivare da problemi seri come artrite , sindrome del tunnel carpale o infortunio , casi per i quali è fondamentale rivolgersi a un medico per ulteriori accertamenti.

I piegamenti in piedi sono ottime per i principianti e aiutano a eliminare la pressione dai polsi e dalle spalle .

Esercizi alternativi ai piegamenti

Oltre alle varianti delle flessioni, esistono anche esercizi alternativi, con i quali allenare in modo altrettanto soddisfacente pettorali, spalle e tricipiti.

Se si soffre di dolore al polso, tuttavia, è necessario svolgerli con prudenza e fermarsi in caso di peggioramento del proprio stato di salute.

Allenamento torace con manubri

Tenere un manubrio in ogni mano.

Sdraiarsi in posizione supina su una panca, con entrambi i piedi poggiati sul pavimento.

Stendere le braccia verso l'alto fino a portare i manubri sopra il petto.

Coinvolgere il core, e abbassare lentamente entrambi i manubri ai lati del petto.

Fermarsi un secondo e tornare alla posizione iniziale.

Ripetere dalle 8 alle 10 volte.

Lancio della palla medica al muro

Questo esercizio è da svolgere in piedi e punta a sviluppare i muscoli di petto, spalle, tricipiti e core.

Tenere tra le mani una palla medica da circa quattro-cinque chili, avvicinandola al corpo piegando le braccia.

Posizionarsi di fronte a un muro a circa 60 centimetri di distanza.

Coinvolgere il core e lanciare la palla verso il muro abbastanza forte da farla rimbalzare e tornare tra le proprie mani.

Mentre si esegue il tiro, piegare leggermente le gambe.

Tornare alla posizione iniziale e ripetere il movimento.

Eseguire 10 spinte con la palla.

Plank sull'avambraccio o plank basso

In questo esercizio i polsi non sono utilizzati, e il fatto di non sottoporli a stress può alleviare il dolore, consentendo allo stesso tempo di allenare i muscoli della parte alta del corpo in modo appropriato.