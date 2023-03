Pickleball: cos’è, come si gioca e benefici

Oggi è molto in voga in particolare il pickleball , una sorta di ibrido, a metà strada fra padel, tennis, badminton e ping pong .

Anche se il più noto è il tennis, in realtà esistono diversi sport praticati con la racchetta . A partire dal padel , che recentemente ha registrato un vero e proprio boom e che viene praticato in campi chiusi, più piccoli di quelli da tennis, circondati da pareti, che sono di supporto alle due coppie di giocatori permettendo loro di rilanciare la palla.

Pickleball: che cos’è

Il pickleball è uno sport nato negli Stati Uniti negli anni '60, oggi molto in voga non solo in America, ma in tutto il mondo, Italia inclusa. Si tratta di uno sport che può essere praticato singolarmente o in coppia (è più praticato in doppio), all'aperto o al chiuso, in campi più piccoli di quelli da tennis, divisi da una rete.

Anche le racchette sono più piccole: hanno una forma rettangolare, sono piatte e sono dotate di un'impugnatura più corta di quelle da tennis, più simile all'impugnatura di quelle da padel. Le palline sono grandi come quelle da tennis e da padel, ma sono in plastica e dunque più leggere, dotate di fori per non essere spinte dal vento quando si gioca in esterno.

Lo scopo, come nel tennis, è battere l'avversario, raggiungendo 11 punti con uno scarto di due, se c'è parità sul 10, la partita continua fino a quando una squadra non vincerà con una differenza di due punti.

Si fa punto quando la palla di risposta dell'avversario finisce in rete o fuori dal campo, l'avversario fa rimbalzare due volte la palla nel suo campo senza respingerla o la colpisce al volo nell'area kitchen, l'area a ridosso della rete. Si fa punto soltanto se si è in possesso del servizio: se si sbaglia quando si è titolari del servizio, l'avversario non fa punto ma ottiene il diritto a battere.