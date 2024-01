Picco di adrenalina: cosa mangiare dopo l’allenamento per abbassarlo

Questo ormone, insieme alla noradrenalina , è coinvolto nella reazione attacca o scappa e dopo un' attività fisica particolarmente impegnativa, come un allenamento ad alta intensità, può essere prodotto in modo eccessiva.

Cosa mangiare prima

Pane e salumi o carni affettate magre come pollo o tacchino, bresaola o prosciutto cotto. Meglio invece evitare quello crudo o altri salumi salati, che proprio per questa caratteristica potrebbero far sentire troppa sete durante l'esercizio.

Yogurt alla frutta, ancor meglio se greco perché più ricco di proteine.

Un pezzo di Parmigiano Reggiano insieme a un po' di frutta.

Per evitare che l'adrenalina schizzi eccessivamente in alto, si può provare ad agire di prevenzione tramite l'alimentazione.

In particolare, prima di iniziare una sessione di allenamento è necessario fare un pasto o uno spuntino che mantenga la glicemia costante, e che sia quindi ricco di carboidrati associati a proteine, in modo da bilanciare la glicemia e non rischiare di andare in ipoglicemia durante l'attività fisica, che a sua volta può contribuire a innalzare l'adrenalina.

Quelle elencate sono quindi le accoppiate di alimenti migliori per un pasto o uno spuntino pre allenamento.