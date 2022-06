In questo articolo spiegheremo come personalizzare l'allenamento in palestra conl'obbiettivo di aumentare la massa muscolare.

Non si tratta, ovviamente, di un vero e proprio sunto di tutte le variabili delle quali tenere conto nella programmazione e nella pianificazione dell'attività generale.

Rappresenta piuttosto una "traccia" alla quale ogni appassionato può fare riferimento nel tentativo di ottimizzare il proprio protocollo di allenamento.