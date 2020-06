Personal Trainer a Domicilio: Conviene?

Esistono infatti considerevoli vantaggi nel reclutare un professionista che ci raggiunga tra le mura domestiche , al parco o nella strada sotto casa . In questo articolo cercheremo di capire meglio quali sono , avendo cura di mettere in luce anche eventuali criticità.

La scelta di rivolgersi a un personal trainer a domicilio è in considerevole aumento rispetto al classico servizio di allenamento in palestra o centro fitness .

Problematiche

Problematiche di palestre e centri fitness

Il successo dei personal trainer a domicilio sembra maggiore nelle grandi città rispetto ai piccoli centri urbani.

I motivi sono verosimilmente legati ai primi due dei seguenti tre fattori:

Complicazione degli spostamenti: in città è facile perdere anche solo 20' per spostarsi anche solo di uno chilometro – a voler essere clementi. Se prendiamo in considerazione gli orari di punta , questo lasso di tempo raddoppia facilmente . Ma l'attività motoria non è l'unico impegno che obbliga le persone ad uscire di casa: lavoro, commissioni, accompagnamento dei figli o dei genitori ecc. Se ad ogni tratta si perdessero 40' ( andata e ritorno ), ipotizzando solo 3 spostamenti quotidiani, verrebbero dissipati circa 120' die (due ore). Peccato che la maggior parte delle persone si muova negli orari di traffico – altrimenti non sarebbero tali – quasi raddoppiando, come detto sopra, il tempo necessario. Non è una condizione sostenibile, il che spinge le persone a razionalizzare gli spostamenti, ottimizzarli, ma anche ad evitarli quando possibile. L' attività motoria è la prima ad essere " tagliata fuori ";

In definitiva, per un'ora o un'ora e mezza di allenamento bisogna metterne in conto almeno tre. Considerando anche che bisognerebbe allenarsi almeno 3 volte a settimana per avere risultati soddisfacenti, a conti fatti dovremmo investire 9 ore ogni week. Il rapporto tra allenamento / tempo investito è di 1:3; davvero non soddisfacente.

Più generale invece, è la problematica legata alle emozioni vissute allenandosi in palestre e centri fitness:

Ambiente e contesto sociale: confusione, scarsa disponibilità del personale, compagnie non gradite, disagio personale (legato a sensazione di inadeguatezza, ad esempio per un eventuale sovrappeso), condizione igienica non ottimale, alto rischio microbiologico – di grande interesse soprattutto in corrispondenza delle influenze stagionali e mai attuale come ora, dopo l'epidemia da COVID-19 – ecc, sono tutti fattori che incidono negativamente sullo stimolo di allenarsi;

Questa problematica è tipica dei "neofiti", cioè coloro che si approcciano per la prima volta all'allenamento o non l'hanno mai fatto con costanza; talvolta, le ragioni di questa scarsa compliance al movimento derivano proprio da questi elementi. Infatti, avere una prima esperienza poco piacevole, soprattutto in un contesto nel quale "tutti" paiono sentirsi a proprio agio – spesso gli addetti ai lavori non aiutano – ha un forte impatto negativo sulla motivazione e sulla voglia di replicare l'esperienza.