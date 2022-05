Perché una gamba è più forte dell'altra?

Quando tale squilibrio è minimo non c'è nulla di cui preoccuparsi ma se la gamba dominante risulta essere molto più forte di quella di appoggio potrebbero verificarsi dolori o lesioni durante l'allenamento ma anche le normali azioni quotidiane.

Inoltre, esattamente come nel caso delle mani , anche per le gambe esiste quella dominante che molto spesso è anche quella con maggiore forza .

Facendo esercizio fisico e non solo può capitare di accorgersi che una gamba sembri più forte dell'altra . In molti casi non si tratta solamente di una sensazione ma di una realtà dovuta principalmente al fatto che il corpo umano non sia perfettamente simmetrico e che tutti i movimenti inevitabilmente risentano di questo squilibrio.

Perché la gamba dominante è più forte

Solitamente la gamba più forte corrisponde alla mano dominante e i motivi sono diversi.

I destrorsi ad esempio si affidano a quella mano per attività come tenere un oggetto o raccogliere una borsa e lo stesso vale con le gambe per calciare un pallone o spingere qualcosa di pesante: azioni che vengono compiute con la gamba corrispondente, che a causa dell'uso maggiore si fortifica.

Inoltre alcune attività sportive sono caratterizzate dall'uso principale di una parte del corpo, come quelle che prevedono di impugnare uno strumento con una sola mano. La maggior parte delle persone che le praticano si affidano esclusivamente all'arto dominante e questo contribuisce a sviluppare di più la gamba corrispondente.

Infine, essere reduci da un infortunio o un intervento serio su un lato del corpo porta spesso quello opposto a svilupparsi maggiormente, e di conseguenza la gamba corrispondente ad essere più forte.

Anche se non è raro, è meno comune che la gamba non dominante sia più forte e il motivo in questo caso è spesso che quella dominante sia oberata di lavoro.

Ad esempio, se la destra è dominante ma la sinistra è più forte potrebbe essere perché l'anca destra è più tesa e inibisce l'aumento della forza da quel lato.