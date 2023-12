Perché una gamba è più forte dell'altra e come riequilibrarle con l'allenamento

Allenandosi può capitare di percepire una gamba più forte dell'altra e il più delle volte non si tratta solo di una sensazione ma di una realtà . Il motivo è molto semplice: il corpo umano non è simmetrico e spesso questo porta a svolgere alcuni esercizi in modo sbilanciato, anche senza accorgerne, e di conseguenza a sviluppare una maggiore forza o flessibilità in un arto piuttosto che in un altro. Oltre a questo esistono altri eventi che possono portare ad uno sbilanciamento.

Perché una gamba è più forte di un’altra

Solitamente la gamba più forte è anche quella che corrisponde alla mano dominante. Spesso infatti la dominanza delle mani si traduce in dominanza delle gambe. Se si è destrorsi, ad esempio, di solito si usa la mano destra per compiere la maggior parte delle azioni quotidiane come tenere in mano un telefono e prendere una borsa, e questo schema spesso si ripropone con la gamba dello stesso lato, usata più spesso per calciare un pallone o spingere qualcosa di pesante. Uno schema che ovviamente avviene in modo uguale e opposto per le persone mancine.

Quando ci si continua ad affidare al proprio lato dominante, inevitabilmente, quel lato si rafforza.

Anche un infortunio può portare a sviluppare maggiore forza in una gamba. Se ad esempio ci si è strappati il legamento crociato anteriore sinistro è probabile che la gamba infortunata abbia costretto l'altra a fare un lavoro extra, portandola a svilupparsi di più.