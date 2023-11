Perché si starnutisce dopo aver fatto attività fisica

Anche se può sembrare strano, starnutire o avere il naso chiuso dopo un allenamento è molto più comune di quello che si crede. Secondo uno studio internazionale del 2017, infatti, questo evento colpirebbe fino al 74% degli sportivi. I motivi sono diversi, ecco i più comuni. Segui il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornato su tutte le novità.

Cause degli starnuti post allenamento Sudore

Allergie

Esposizione alla luce intensa

Stato di salute precario

Sudore Se dopo una corsa il naso cola, si starnutisce o ci si sente congestionati, la colpa potrebbe essere proprio dell'esercizio fisico, o meglio degli eventi ad esso collegati. In alcune persone, infatti, sudare può innescare un raffreddore temporaneo. Questo ovviamente non significa essere allergici all'esercizio fisico, ma che sudando i passaggi nasali si infiammano, provocando naso che cola, starnuti, congestione e prurito. Questo può verificarsi sia dopo allenamenti indoor sia outdoor. Il motivo esatto per cui ciò accade è ancora in fase di studio e non esistono soluzioni specifiche per contrastare questo fenomeno. Il trattamento per lo starnuto indotto dall'esercizio fisico, infatti, è lo stesso che si utilizzerebbe per una normale congestione nasale e può includere spray nasali con soluzioni saline, corticosteroidi o antistaminici o decongestionanti da banco in caso il fastidio fosse molto elevato.

Allergie Se una persona è allergica a pollini, ambrosia, erbe o altri elementi presenti nell'aria, dopo un allenamento all'aria aperta potrebbe avere un attacco più intenso del solito. Il motivo è che quando si fa attività fisica, i respiri sono più ampi e il volume d'aria che si muove attraverso le vie respiratorie aumenta. Di conseguenza, più allergeni possono attaccare la mucosa nasale e scatenare gli starnuti o pressione sinusale. Una risposta particolarmente intensa agli allergeni può verificarsi anche se ci si allena al chiuso. In questo caso a scatenarla possono essere spore di muffe, polvere, acari e peli di animali domestici. ‌

Esposizione alla luce intensa Se non si soffre di allergie, qualcos'altro nell'ambiente in cui ci si allena potrebbe essere il motivo del raffreddore improvviso. In alcune persone, ad esempio, gli starnuti possono essere innescati da temperature calde o fredde o dall'esposizione a una luce intensa come quella del sole. In quest'ultimo caso si parla di riflesso fotico dello starnuto, una condizione a causa della quale alcuni soggetti tendono a starnutire quando passano da una relativa oscurità a una luce intensa. Questo non è un evento strettamente legato all'attività fisica ma può verificarsi anche durante o dopo un allenamento praticato all'aperto in una giornata di sole intenso.

Stato di salute precario A volte il motivo per cui si starnutisce dopo aver fatto esercizio fisico è perché già prima di iniziare la propria salute non era al massimo. Raffreddore e influenza già presenti, infatti, a causa dello sforzo fisico e della sudorazione, dopo l'allenamento molto spesso si acutizzano.