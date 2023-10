Perché si continua a sudare anche dopo aver finito un allenamento

Segui il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornato su tutte le novità.

Quando si pratica un' attività fisica intensa si suda copiosamente ma solitamente questo fenomeno si attenua gradualmente poco dopo la fine dell'allenamento, per poi sparire del tutto. A volte però può capitare che si continui a sudare per diverso tempo dopo l'attività e i motivi possono essere differenti.

Il corpo umano è progettato per sudare durante un allenamento. A fronte di uno sforzo fisico particolarmente intenso, la temperatura interna si alza e il sudore è il modo che l'organismo usa per farla ritornare a livelli standard.

Se non si riesce a smettere di sudare dopo un allenamento, la causa potrebbe essere la mancata esecuzione di esercizi di raffreddamento . Dedicarvi alcuni minut i serve al corpo per dargli il tempo di riprendersi dopo lo sforzo e abbassare gradualmente la temperatura . Passare bruscamente da un'attività intensa a un momento di riposo assoluto potrebbe invece richiedere a questa pratica più tempo della norma. L'ideale è svolgere un recupero post-allenamento di circa 5 o 10 minuti, utile per abbassare la frequenza cardiaca e rallentare il tasso metabolico.

Quando poi si fa la doccia è consigliabile non usare acqua troppo calda ma mantenerla a una temperatura media.

Se dopo l'allenamento si beve subito un caffè, un tè o un'altra bevanda bollente, oppure se si decide di fare uno spuntino a base di cibi piccanti , la sudorazione molto probabilmente non si placa ma si prolunga. Il motivo anche in questo caso è che introdurre nel corpo alimenti caldi o piccanti rallenta il suo raffreddamento.

Ogni disciplina, e soprattutto ogni situazione climatica nella quale la si svolge, necessita di abiti adatti. Indossarne di troppo pesanti o non traspiranti potrebbe far sudare eccessivamente e rallentare il processo di raffreddamento, e quindi la sudorazione.

Se ci si allena all'esterno il clima del luogo in cui si vive incide notevolmente sulla quantità di sudore prodotta e sul fatto che la sudorazione continui anche diverso tempo dopo la fine della sessione. In un ambiente particolarmente umido, l'evaporazione è molto più difficile e lunga.

Come smettere di sudare dopo un allenamento

La sudorazione è la risposta fisiologica dell'organismo a un innalzamento di temperatura ed è un processo estremamente naturale.

Tuttavia, oltre ad evitare le situazioni appena descritte o a correggerle, esistono delle strategie per accelerarlo e smettere di sudare rapidamente.

Bere di più è la prima importante regola. La maggior parte delle persone non beve abbastanza acqua durante e dopo l'allenamento e questo è un errore perché farlo evita di andare incontro a disidratazione e aiuta il corpo a raffreddarsi più velocemente, e quindi la sudorazione a cessare prima.

Per accelerare l'evaporazione del sudorazione dalla pelle e ridurre la quantità di calore prodotto, anche stazionare in una stanza con un ventilatore o con l'aria condizionata accesa può aiutare, a patto però di non posizionarsi direttamente davanti al getto d'aria.

Così come posizionare un impacco di ghiaccio sulla parte posteriore del collo.

Se pur mettendo in atto tutte le strategie elencate e facendo attenzione ad ogni aspetto la sudorazione post allenamento continua per un tempo eccessivo che può sembrare sospetto, è bene rivolgersi al proprio medico per un consulto perché la fonte di questa anomalia potrebbe essere un problema di salute sottostante.

Uno dei più comuni, secondo la Harvard Health Publishing, è l'iperidrosi, una condizione in cui le ghiandole sudoripare producono più sudore del necessario, soprattutto sui palmi delle mani, sui piedi, sul viso, sulle ascelle e sull'inguine.

La sudorazione persistente potrebbe anche indicare un problema ormonale, un'infezione o uno stato d'ansia.