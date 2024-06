Perché quando ci si allena il tempo sembra rallentare?

Perché quando ci si allena il tempo sembra non passare mai? La noia potrebbe non essere la sola ragione, altrimenti non si spiegherebbe perché anche gli sportivi più appassionati talvolta sperimentino una dilatata dimensione temporale. Secondo un recente studio internazionale, pubblicato dalla rivista Brain and Behavior, alla base di questa alterata percezione potrebbe esserci un mix di fattori, fra cui l'intensità dell'esercizio. Scopriamo perché una seduta di pesi che sembra non finire mai, una sessione di corsa può essere percepita come infinita, una lezione di crossfit sembradilatarsi enormemente. Perché, insomma, a volte durante l'allenamento capita di avere la sensazione che il tempo rallenti? Segui il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornato su tutte le novità.

L'allenamento è troppo noioso? La monotonia dell'allenamento, la noia che occasionalmente si può provare anche facendo qualcosa che in genere risulta gradevole e magari l'attesa che si liberi in attrezzo sono sufficienti a spiegare il perché il tempo si fermi durante il workout? Non proprio- Anche coloro che in genere amano andare in palestra e fare sport, talvolta possono percepire un anomalo rallentamento del tempo, come se la sessione fitness si stesse prolungando a dismisura. Eppure la noia non è l'unica motivazione.

Il nuovo studio Un nuovo studio, condotto da un team internazionale di ricercatori e pubblicato sulla rivista Brain and Behavior, ha cercato di indagare proprio la percezione del tempo durante l'esercizio fisico e di vedere se fattori situazionali come lo sforzo e l'introduzione di un avversario la influenzino. Sono stati reclutati 33 uomini con un buon grado di allenamento ai quali gli autori hanno chiesto di eseguire tre sessioni di workout su una cyclette per un totale di 4 km percorsi. Gli autori hanno utilizzato dei software speciali per creare un ambiente visivo virtuale che rappresentasse una prova a cronometro in solitaria, una prova a cronometro con un avatar avversario passivo e una prova a cronometro con un avatar avversario programmato per andare più veloce dei volontari. Ai partecipanti è stato chiesto di cronometrare "a mente" un intervallo di 30 secondi a 500 m, 1500 m, 2500 m e dopo l'esercizio. Durante tutte le prova, è stato misurato il tasso di sforzo percepito (RPE).