Perché non riesci a toccare le punte dei piedi e come riuscirci

Un soggetto attivo, che svolge regolarmente esercizio aerobico per migliorare la salute dell'organismo, potrebbe dover migliorare la flessibilità. Lo stretching regolare può aiutare a migliorare la postura , alleviare la tensione muscolare e persino ridurre il rischio di lesioni. La prova per capire quanto si è flessibili è il banale esercizio per raggiungere le dita dei piedi (ciò che tipicamente si fa durante una lezione di yoga ). Spesso questo allungamento è parecchio rigido a causa di tendini del ginocchio cronicamente tesi o flessori dell'anca rigidi.

Scarsa flessibilità

Quando si avverte uno strattone alla parte posteriore delle gambe, potrebbero esserci i muscoli posteriori della coscia deboli

A volte la debolezza del corpo può essere interpretata erroneamente come scarsa flessibilità. In alcuni casi, sentire uno strattone o una tensione sulla parte posteriore delle gambe mentre si raggiungono le dita dei piedi può in realtà indicare muscoli posteriori della coscia deboli, piuttosto che una mancanza di flessibilità.

In questo caso è utile fare esercizi di rafforzamento dei muscoli posteriori della coscia, che può contribuire a migliorare la libertà di movimento. La mobilità e il rafforzamento sotto carico possono produrre cambiamenti positivi e duraturi nella flessibilità e diminuire la sensazione di" tensione "

Esercizio per migliorare la flessibilità

Un esercizio da provare per far lavorare in modo eccentrico i muscoli posteriori della coscia, il che significa che si allungano per sollevare il peso. Di conseguenza, i muscoli posteriori della coscia rimangono sotto tensione più a lungo, il che li rafforza.

Dedicare dai 60 ai 90 secondi ai muscoli posteriori della coscia dopo l'allenamento, in questo modo:

In piedi con le gambe divaricate alla larghezza dei fianchi.

Tienere un paio di manubri lungo i fianchi, con i palmi rivolti verso l'interno.

Tirare indietro i fianchi e piegare leggermente le ginocchia mentre ci si piega in avanti, mantenendo la schiena piatta.

Abbassare i pesi verso terra, tenendoli vicini al corpo. Si dovrebbe avvertire Dovresti un allungamento lungo la parte posteriore delle gambe mentre si abbassano i pesi.

Una volta che la parte superiore del corpo è parallela al suolo, invertire il movimento e portare i fianchi in avanti, tornando in posizione eretta.

Guarda il video