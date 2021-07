Perché non si riesce a mantenere il Plank a lungo

Il plank è uno degli esercizi irrinunciabili di ogni routine fitness . Dalle sessioni HIIT alle lezioni di boot camp, dai corsi di total body all' allenamento della forza , i plank tendono a essere quasi sempre presenti. Del resto, allenano in modo potente il core e coinvolgono anche le spalle e le gambe. Ecco perché, per eseguirli correttamente, è necessario avere sia forza muscolare sia resistenza in tutti i principali gruppi muscolari. Se non si hanno questi requisiti diventa difficile mantenere il plank a lungo . Sono diverse le ragioni per cui non si riesce a stare nella posizione. Ecco le principali.

Glutei e quadricipiti poco allenati

Se si fa fatica soprattutto a mantenere un allineamento neutrale di tutto il corpo, la colpa potrebbe essere di glutei e quadricipiti troppo deboli. Alla tonicità del core infatti contribuiscono molti muscoli presenti tra le spalle e le ginocchia, inclusi i glutei e i quadricipiti. E durante un plank bisogna contrarre attivamente il sedere e le gambe per mantenere tutto il corpo allineato. Non impegnare i glutei e i quadricipiti ostacolerà il modo in cui si tiene il bacino, impedendo di fatto di mantenere una colonna vertebrale neutra. Questo perché questi muscoli agiscono insieme per portare il bacino in una posizione neutra, il che aiuta a mantenere il corpo in linea retta dalla testa alle dita dei piedi e riduce anche l'abbassamento dei fianchi.

Come rimediare

Anche se non è necessario eseguire uno squat estremo per riuscire a tenere il plank, avere una certa consapevolezza della parte inferiore del corpo e sapere come coinvolgere i muscoli corretti è la chiave per perfezionare la forma del plank ed evitare una pressione eccessiva sulla schiena. Mosse come squat, stacchi o affondi aiuteranno nell'attivazione di glutei, quadricipiti e muscoli posteriori della coscia. Particolarmente efficaci i ponti glutei e gli split squat poiché lavorano unilateralmente sulla parte inferiore del corpo e richiedono un coinvolgimento del core per mantenere l'equilibrio e un allineamento neurale del corpo.





Ponte Gluteo​



Sdraiarsi a terra con le ginocchia piegate, i piedi vicini al sedere e le braccia lungo i fianchi.

Premere i piedi e le braccia per sollevare i fianchi e metà della schiena da terra.

Mantenere la posizione per tre secondi, concentrandosi sulla contrazione dei glutei. Abbassare la schiena fino alla posizione iniziale.

Fare tre serie da dieci.



​Split squat