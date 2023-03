Perché lo sport fa bene anche ai capelli

Che svolgere attività fisica con regolarità faccia bene al corpo e alla mente sotto molti punti di vista non è certo una novità ma uno degli aspetti meno noti è che i benefici dello sport possano estendersi anche ai capelli.

Gli effetti del movimento, infatti, influenzerebbero positivamente le chiome in molti modi, anche se non tutte le attività agiscono in maniera identica. Se molte infatti possono dirsi alleate, altre non lo sono così tanto e se praticate potrebbero al contrario stressare leggermente i capelli.