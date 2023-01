Perché le gambe diventano rosse dopo l'allenamento

Sebbene qualsiasi parte del corpo possa essere influenzata da questo fenomeno, le gambe sono particolarmente inclini a diventare rosse perché maggiormente impegnate nell'esercizio fisico che si sta svolgendo. Durante un'attività come la corsa, ad esempio, gli arti inferiori devono svolgere un grande lavoro e questo richiede un aumento del flusso sanguigno in quell'area per produrre energia .

L' attività fisica , in particolare l'esercizio aerobico come la corsa , l'allenamento ellittico , il nuoto o la bicicletta , aumenta notevolmente la frequenza cardiaca . Ciò significa che il sangue viene pompato più vigorosamente attraverso il corpo e la temperatura corporea interna aumenta. In alcuni, un aumento della temperatura corporea provoca lo scolorimento della pelle , mentre in altri ne aumenta il rossore.

Orticaria colinergica o da esercizio fisico

Come afferma l' American Academy of Family Physicians, l'orticaria colinergica, o più semplicemente orticaria indotta dall'allenamento, è una forma di orticaria innescata da cause fisiche. Man mano che la temperatura corporea interna aumenta durante un allenamento e il corpo inizia a sudare, la pelle in alcune persone comincia a prudere e a generare una sensazione di forte fastidio. Quando ciò avviene si dovrebbe cercare di resistere e di alleviare il fastidio semplicemente tamponando la zona con una salvietta e un po' di acqua fredda. Se ci si gratta la pelle, invece, l'orticaria può iniziare a comparire in pochi minuti e far arrossare la pelle in modo significativo.

Nella maggior parte dei casi si tratta di un effetto collaterale temporaneo e l'orticaria colinergica si dissipa con il passare dei minuti e una volta che la temperatura corporea interna si abbassa dopo aver terminati gli esercizi ed essere tornati ad una condizione di riposo.

Se però la condizione assume carattere di cronicità, un'eruzione di orticaria può durare 24 ore, lasciare lividi e oltre al prurito generare anche dolore localizzato.

Se si è soggetti a reazioni di questo tipo, che nel tempo sono diventate croniche, benché non si tratti di nulla di preoccupante, è consigliabile rivolgersi ad un dermatologo che possa consigliare come comportarsi per alleviare prurito e dolore.