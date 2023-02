Perchè i muscoli delle spalle bruciano dopo gli esercizi

I sintomi del bruciore alla spalla e ai muscoli in generale sono piuttosto comune. Si potrebbe avvertire una dolorosa sensazione di bruciore nel punto in cui la parte superiore del braccio incontra le spalle durante le prime fasi della tendinite della spalla. Il dolore può diffondersi ai muscoli della spalla e alla cuffia dei rotatori man mano che la condizione progredisce.

Alle spalle possono manifestarsi dolore e gonfiore nei casi più gravi di tendinite- Il dolore può verificarsi dopo l'esercizio ma anche durante l'attività fisica. Il dolore si può acutizzare nel caso in cui si dorme appoggiati sulla spalla ferita. Alzare il braccio sopra la testa può causare e addirittura peggiorare il dolore e il bruciore.

Perché i muscoli bruciano in allenamento?

Chi pratica attività sportiva avrà sperimentato il bruciore muscolare, che si manifesta dopo l'allenamento, in specifico modo nei momenti di ripresa degli esercizi dopo un periodo di inattività o pausa, o ancora quando si eseguono nuovi esercizi. In tal caso diventa difficile mantenere una posizione o eseguire in modo completo le ripetizioni perché i muscoli coinvolti nel movimento sembrano letteralmente bruciare.

Cosa provoca questo dolore pungente e la sensazione di bruciore intenso? La causa è il lattato, ovvero il sale dell'acido lattico che il corpo produce mentre genera energia prodotta durante l'esercizio fisico. Maggiore è lo sforzo profuso durante un workout, più aumenta la possibilità di andare incontro ad una carenza di ossigeno. Se l'ossigeno inalato non è più sufficiente, il corpo passa al cosiddetto metabolismo anaerobico: ciò significa che rilascia più acido lattico di quanto sia in grado di scomporre. Questo eccesso porta ad una condizione nota come iperacidificazione, che si traduce in bruciore muscolare.