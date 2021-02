Perché è un errore non fare stretching prima di allenarsi

Facendo sport, molte persone commettono l' errore di concentrarsi solo sulla fase dell'allenamento, dimenticandosi completamente dello stretching pre e post sessione, importantissimo per non sottoporre i muscoli a stress eccessivi.

Le conseguenza di non fare stretching

Prima di iniziare la sessione fitness però, fare esercizi di allungamento è fondamentale, onde evitare spiacevoli conseguenze. Ecco le più comuni.

Problemi di postura

Non fare stretching con regolarità, soprattutto prima di una sessione ginnica, con il passare del tempo comporta maggiori probabilità di assumere una postura sbagliata, e in particolare una posizione gobba, dovuta alla forza di gravità che, se non si ha l'abitudine di stendere i muscoli, fa inconsciamente curvare in avanti.

Un allineamento improprio della schiena, se non corretto, può dar vita a problemi come lombalgia e dolore al collo e ostacolare i normali movimenti quotidiani. Man mano che la postura diventa progressivamente peggiore, infatti, anche salire una rampa di scale, sedersi su una sedia o allungarsi sotto il letto per prendere qualcosa può diventare più difficile, soprattutto con l'avanzare dell'età.

La flessibilità corporea, inoltre, diminuisce ogni anno di più e lo stretching è uno dei modi migliori per combattere l'invecchiamento fisico.

Aumento della probabilità di infortuni

Il motivo principale per cui la flessibilità diminuisce con il tempo è che la percentuale di acqua nel corpo diventa sempre meno con l'avanzare dell'età. Nello specifico, una minore concentrazione di acqua all'interno di muscoli, legamenti e cellule dei tendini può portare a lesioni perché quando questi ultimi non sono più molto spugnosi la loro resistenza allo sforzo è inferiore. Poiché la mobilità articolare influenza anche l'equilibrio, le persone con muscoli tesi corrono un rischio maggiore di cadere, mentre chi fa stretching regolarmente mostra un miglioramento significativo nell'equilibrio. A confermarlo anche uno studio del 2018 secondo il quale avere una maggiore libertà di movimento nelle caviglie migliora l'equilibrio, soprattutto quando si salgono e scendono le scale.

Inoltre, trascurare gli esercizi di allungamento prima di allenarsi può portare a infortuni perché un muscolo freddo si affatica più velocemente ed espone al rischio di lesione anche i tendini e legamenti ad esso attaccati. Lo stretching in questa fase serve anche al corpo per avvertire il muscolo che sarà messo sotto stress.

Per evitare dolore e infortuni come borsite o tendinite è molto importante anche fare stretching dopo essersi allenati, per consentire ai muscoli un recupero graduale ed evitare che passino dalla fase di movimento a quella di riposo troppo bruscamente.

Peggioramento delle prestazioni sportive

Una maggiore flessibilità può migliorare la forza, la resistenza e la prestazione sportiva in generale. Se i muscoli sono troppo tesi, infatti, il corpo potrebbe non essere in grado di attivare le fibre necessarie per compiere movimenti veloci, come quelli delle anche in occasione di sprint rapidi.

I muscoli, infatti, funzionano un po' come gli elastici e allungarli il più possibile conferisce loro più energia per contrarsi, maggiore forza, agilità e tempo di reazione più veloce.

Lo stretching, infine, migliora anche la circolazione perché compiere esercizi di allungamento fa arrivare più sangue ai muscoli, necessario per compiere al meglio i movimenti.