Perchè è importante essere idratati mentre si nuota?

Il sudore , che compare generalmente durante l'allenamento, è certamente un segnale di necessaria idratazione. Una domanda diffusa è quella inerente al sudore prodotto in acqua: si suda anche durante gli allenamenti in piscina o al mare? Che si nuoti, o si partecipi a un corso di acquagym, il corpo produce sudore, anche se forse non è così semplice capirlo per via dell'immersione in acqua, rispetto all'allenamento esterno, quindi fuori dalla vasca. Per questo, anche durante il nuoto o l'allenamento in piscina, è bene mantenersi idratati e gestire la sudorazione .

In acqua si suda?

Si suda durante il nuoto o l'allenamento in piscina? La risposta è semplice: Sì. Si potrebbe non avvertire sudore perché l'acqua ha il potere di raffreddare, ma ciò non significa che non si stia sudando. Ciò ha un vantaggio: basta pensare all' acquagym, attività cardio svolta in piscina o al mare, che sebbene faccia sentire freschi grazia all'acqua che abbassa la temperatura corporea, consente di sudare e bruciare una discreta quantità di calorie. In una sessione di acquagym si bruciano fino a 500 kcal.

Le ricerche recenti che studiano i livelli di sudorazione dei nuotatori in piscina non sono molti, tuttavia un piccolo studio del settembre 2002 pubblicato dal Journal of Science and Medicine in Sport‌ ha rilevato che in media, i nuotatori scelti a campione della ricerca hanno perso circa 200 ml di sudore per ogni chilometro e mezzo percorso nuotando, quindi circa ogni per 20 minuti. Alla luce di quanto emerso e delle rilevanze già note, è importante pianificare i metodi di idratazione prima, durante e dopo l'allenamento di nuoto.