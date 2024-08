Perché durante la corsa le gambe si gonfiano?

Perché quando si corre le gambe diventano gonfie e dure?

La corsa è un'attività fisica abbastanza intensa, specie se ritmo e velocità sono elevati, e come tutte le attività fisiche intense può provocare un'infiammazione dei muscoli delle gambe, che a sua volta crea un ristagno di liquidi. Ecco perché durante e dopo la corsa gli arti inferiori possono apparire più gonfi del normale.

In genere, più i muscoli lavorano e più si infiammano e si gonfiano, per cui chi corre in salita, per lunghi tratti e/o in maniera veloce potrebbe essere soggetto a una ritenzione idrica e un gonfiore maggiori.

Il gonfiore può essere accompagnato anche da una sensazione di durezza, pesantezza e rigidità, come se i muscoli fossero "legati". Questo spiega perché mentre ci si sta preparando a una maratona e dopo che si è corso una maratona o una mezza maratona, le gambe possono sembrare come macigni e si può essere soggetti anche a un aumento di peso.