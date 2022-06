Perché digerisci ed erutti mentre nuoti

L'ingestione di aria durante il nuoto può causare rutti ed eruttazioni eccessivi. Mentre ingerire aria è quasi inevitabile durante la nuotata (la respirazione durante le bracciate) alcuni fattori scatenanti possono peggiorare il fenomeno e i sintomi di tale reazione. Quando i rutti sono episodi frequenti, o, ancor più, sono accompagnati da dolore e costrizione, è necessario rivolgersi al proprio medico per assicurarti che non sia un segno di un disturbo diverso.

Eruttare: come e perché si verifica

Quando si emettono rutti, si verifica il processo di eruttazione, termine con cui si descrive l'espulsione -più o meno rumorosa-, attraverso la bocca, dei gas presenti nello stomaco. Questa manifestazione, solitamente non accompagnata da alcun dolore, permette di eliminare il gonfiore e di alleviare gli eventuali dolori addominali dovuto all'eccessiva quantità di aria ingerita e si verifica quando lo sfintere esofageo superiore si rilassa.

Nella maggior parte dei casi l'eruttazione è un fenomeno benigno legato alla buona riuscita della digestione, tuttavia alcune volte può anche essere correlato a specifiche intolleranze alimentari, come quella al lattosio, quella al fruttosio, o la celiachia.

In sintesi: erruttare è un riflesso naturale all'ingestione di aria mentre si mangia, si beve o si fuma o, per l'appunto, si pratica sport con cui, come evidenzieremo nell'articolo, esiste una correlazione "meccanica". In alcuni casi può però essere associata a disturbi come il reflusso gastroesofageo, una gastrite o un'infezione da Helicobacter Pylori.

Se succede mentre si nuota

Come nuotatore, potresti essere più incline a episodi di rutti durante o dopo una nuotata. Durante la bracciata, prorio mentre il viso riemerge dall'acqua per la resporazione, accidentalmente l'aria potrebbe entrare eccessivamente nello stomaco. L'accumulo di gas nell'addome può incentivare il fenomeno. Quando si è in piscina o al mare, la pressione dell'acqua esercitata sullo stomaco e il movimento di gambe ed addome che fungono da pompe sui tessuti, ed esercitano una sorta di effetto stimolante sulla motilità intestinale, che ha come conseguenza la fuoriuscita di aria dalla bocca, attraverso l'eruttazione.

Avere la pancia piena prima dell'allenamento in piscina, inoltre, può aver determinto l'introduzione di maggiore aria. Gli esperti consigliano di evitare di mangiare subito prima di entrare in piscina. Inoltre, il consumo di determinati tipi di alimenti può aumentare la quantità di aria accumulata nello stomaco. Evitare bevande gassate, frutta, verdura e fagioli per alcune ore prima della tua nuotata. Questi alimenti aumentano il gonfiore e il gas nel tratto digestivo.

Rutti frequenti mentre nuoti possono essere un segno di qualcosa di più serio. Bruciore di stomaco o malattia da reflusso gastroesofageo, possono aumentare la frequenza dell'eruttazione.

La respirazione corretta svolge un ruolo fondamentale: inspirare dal naso ed espirare dalla bocca, ed espirare sempre in acqua, in modo fluido e ritmato. Tenere il più possibile dritto il tronco e a filo dell'acqua. Non inspirare con la bocca, fattore che amplifica la possibilità di eruttazione frequente.