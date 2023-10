Camminare in silenzio per 40 minuti ogni giorno: perché fa bene?

Silent Walk: cos'è?

Il silent walking è un tipo di camminata all'aperto in un luogo silenzioso e senza l'uso di musica o stimoli esterni che non siano quelli della natura. Le caratteristiche principali sono quelle di uscire da soli, senza compagni di camminata, evitare di ascoltare musica, podcast, audio libri nelle cuffiette; meglio lasciare lo smartphone a casa o nello zainetto, per evitare distrazioni; restare concentrati sull'azione presente, lasciando alle spalle pensieri.

Si cammina con buon passo, sono sufficienti 40 minuti concentrandosi sul respiro, ascoltando i suoni della natura, cercando di focalizzarsi sulla mente, liberandola.