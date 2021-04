Perché Allenarsi la Mattina fa Bene

In generale, non esiste un momento della giornata più adatto di altri per allenarsi . Tutto dipende da diversi fattori, come abitudini personali, stile di vita, forma fisica, disciplina scelta e obiettivi che si vogliono raggiungere.

Benefici dell'allenamento mattutino

Ci si concentra di più

Di prima mattina, spesso, le preoccupazioni quotidiane sono ancora lontane, quindi è più facile riuscire a concentrarsi sull'allenamento. In quel momento della giornata è anche meno probabile ricevere telefonate, messaggi o e-mail, a tutto vantaggio della miglior riuscita del workout.

C'è un clima migliore

Specialmente in estate, allenarsi al mattino consente di beneficiare della temperatura ideale per sottoporre il fisico a uno sforzo extra, soprattutto se si decide di praticare sport all'aperto.

Propizia scelte alimentari più sane

Secondo uno studio del 2018, allenarsi presto, indurrebbe le persone a prediligere, nel corso della giornata, un'alimentazione più corretta.

Durante l'osservazione specifica, 2.680 studenti universitari sono stati coinvolti in un programma completo di esercizi cardio distribuiti in 15 settimane e la maggior parte di loro, pur senza una richiesta specifica, ha abbracciato naturalmente scelte alimentari più sane rispetto a prima.

Infonde maggiore energia

L'esercizio fisico regolare è fondamentale per aumentare l'energia e ridurre l'affaticamento, anche perché quando ci si allena la salute del sistema cardiovascolare e la resistenza generale aumentano. Esercitandosi alle prime luci dell'alba può quindi far sentire più energici per tutto il giorno.

Migliora la concentrazione

Svolgere regolarmente attività fisica migliorerebbe la concentrazione.

Questo meccanismo si verificherebbe indipendentemente dall'orario scelto, tuttavia, se si manifestano difficoltà di concentrazione durante la giornata, un allenamento mattutino sembrerebbe aiutare a mantenerla alta. A dirlo anche uno studio del 2019 pubblicato sul British Journal of Sports Medicine, che ha rilevato come l'esercizio nelle prime ore del giorno migliori l'attenzione, l'apprendimento visivo e il processo decisionale.

Migliora l'umore

L'attività fisica è un rimedio naturale allo stress perché durante l'esercizio il cervello produce più endorfine, i neurotrasmettitori del benessere. Inoltre, fare sport solitamente distrae dai pensieri negativi e sviluppa ottimismo e buonumore.

Aiuta a perdere peso

Allenarsi al mattino, rispetto a farlo in un altro momento della giornata, agevolerebbe in modo ancora più incisivo la perdita di peso. Basandosi su un approfondimento del 2015 che ha preso in esame persone che si erano esercitate in diversi momenti della giornata, i ricercatori hanno scoperto come la combustione dei grassi nelle 24 ore fosse più alta in coloro che erano impegnati in attività sportive prima di colazione.

Inoltre, in generale l'esercizio fisico aiuta a regolare l'appetito riducendo la grelina, l'ormone della fame, e aumenta gli ormoni della sazietà, come il peptide YY e il peptide-1 simile al glucagone.

Incentiva l'attività fisica complessiva

I vantaggi di un allenamento mattutino non finiscono in quel momento della giornata. Secondo diverse tesi, infatti, fare sport come prima attività della giornata indurrebbe a compiere più movimento durante il resto del giorno.

Tiene sotto controllo la glicemia

L'attività fisica è una parte importante della gestione del diabete di tipo 1 ma per le persone con questo problema può essere difficile allenarsi perché farlo comporta il rischio di ipoglicemia o bassi livelli di glucosio nel sangue.

Uno studio del 2015 pubblicato su Journal of Diabetes Science and Technology ha però scoperto che l'esercizio mattutino ridurrebbe tale rischio.

Tiene sotto controllo la pressione sanguigna

Svolgere attività fisica è uno dei modi migliori per controllare naturalmente l'ipertensione e, secondo un piccolo studio del 2014, la mattina potrebbe essere il momento migliore per farlo.

Dopo aver diviso 20 adulti ipertensivi in sessioni di tapis roulant alle 7:00, alle 13:00 e alle 19:00, i ricercatori hanno scoperto infatti che i cambiamenti di pressione sanguigna più favorevoli si erano verificati in chi si era allenato alle 7:00.

Migliora la qualità del sonno

Sembra ormai consolidata anche la tesi secondo la quale fare regolare attività fisica la mattina faccia vivere meglio la fase di riposo serale.

Se l'allenamento è svolto all'aperto, inoltre, i vantaggi aumentano perché l'esposizione alla luce nelle prime ore della giornata può aiutare ad aumentare i livelli di melatonina durante la notte.