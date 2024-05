Perché a volte si piange in palestra

Segui il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornato su tutte le novità.

A volte può capitare di piangere in palestra mentre ci si allena e anche se può sembrare strano si tratta di un evento che coinvolge più persone di quel che si pensa e secondo la scienza ha motivazioni ben precise e tutt'altro che rare.

Cause principali

Stress

Forte rilascio di endorfine

La prima motivazione che spinge a lasciarsi andare alle lacrime durante un allenamento è l'accumulo di stress che si sprigiona proprio a fronte di un'attività fisica intensa. Non è un mistero che la palestra sia vista da molti come una valvola di sfogo e che oltre a tenersi in forma serva a rilassarsi. Quando succede tutte le tensioni derivanti da lavoro, vita privata o altro vengono sprigionate e a volte capita che questo succeda attraverso il pianto.

Inoltre, quando ci si allena solitamente non si usa il telefono e si stacca dalle incombenze, una situazione che consente al cervello di concentrarsi sulle emozioni, che possono manifestarsi anche con le lacrime.

Emozionarsi durante determinati esercizi potrebbe anche essere una risposta al trauma. Ad esempio, le persone che in passato hanno dovuto scappare da una circostanza pericolosa possono veder riaffiorare quelle sensazioni durante l'atto fisico della corsa.

Ma lo stress non è l'unico possibile fattore scatenante delle lacrime durante un allenamento. Esistono infatti diversi motivi per cui una persona può avere una risposta emotiva in palestra e la felicità è uno di questi.

Anche uno sforzo moderato, infatti, può portare al rilascio di endorfine che, quando inondano il corpo, possono portare a notevoli miglioramenti dell'umore, di conseguenza più lo sforzo è intenso più la sensazione di benessere aumenta, arrivando in alcuni casi a picchi che portano alle lacrime.

Alcune persone potrebbero anche provare lacrime di gioia durante l'allenamento se si sentono particolarmente realizzate o soddisfatte per quello che stanno facendo, soprattutto se per loro si tratta di un traguardo non scontato.