Pedane Vibranti: Pro e Contro

Introduzione

Questo breve articolo sarà volutamente non tecnico ed avrà l'obbiettivo di spiegare alle persone che non si intendono di riabilitazione o di scienza dell'esercizio cosa accade all'organismo sottoposto a un trattamento allenante vibratorio.

Shutterstock

Non riporteremo ovviamente opinioni personali o comunque soggettive, ma non ci asterremo nemmeno dal mettere in luce eventuali criticità legate all'autorevolezza degli studi eseguiti. Non tutti sanno infatti che, per essere definito valido, un risultato sperimentale (dando per scontati i giusti criteri per una ricerca degna di nota: campione, metodi, strumenti, risultati ecc) dev'essere necessariamente riproducibile e, anzi, riprodotto e confermato da altri enti.

