Pedane Vibranti 2020: le migliori da comprare

Un altro ausilio tecnologico per coloro che non hanno spazio per una palestra domestica o per un tapis roulant vero e proprio, è rappresentato dalle console dotate di videogiochi fitness . Lo spazio in questo caso è davvero minimo e si tratta di uno strumento che può essere realmente utilizzato da tutta la famiglia.

C'è da dire che non in molti conoscono i vantaggi della pedana vibrante né il suo corretto funzionamento, per questa ragione abbiamo stilato questa piccola guida che è da intendersi come una guida all'acquisto.

Ecco perché la pedana vibrante può a buon diritto entrare a far parte degli attrezzi di una palestra in casa . Le dimensioni sono contenute: è una semplice pedana, senza alcun tipo di appoggio, e pertanto è facile riporla in un luogo dove non intralci le normali attività domestiche.

Uno degli attrezzi che si possono utilizzare per avere un ulteriore aiuto per rimodellare il corpo è la pedana vibrante. Come suggerisce il nome, la pedana vibrante è una piattaforma capace di emettere delle vibrazioni che permettono il cosiddetto allenamento vibratorio . Questo tipo di allenamento consente non solo di tonificare i muscoli, ma anche di sollecitare in maniera positiva la circolazione e di favorire il contenimento della cellulite , magari aiutandosi anche con creme anticellulite efficaci , o fanghi anticellulite .

Le pedane vibranti professionali consentono di avere benefici ragguardavoli con appena 10 minuti di impiego quotidiano. In maggioranza sono dotate anche di programmi di allenamento che, talvolta, comprendono anche delle indicazioni alimentari da seguire per ottenere risultati in un tempo più breve. Le versioni più avanzate sono dotate di altoparlanti bluetooth per ascoltare podcast mentre ci si allena, di schermi LCD in cui è possibile leggere il numero delle calorie bruciate e di bande elastiche per rendere ancora più "tosti" gli esercizi proposti. Le pedane vibranti possono avere uno stimolo vibratorio diverso, ad esempio verticale o oscillatorio.

La pedana vibrante è uno strumento in continua evoluzione, l'ultimo modello immesso sul mercato sono le pedane vibranti 4D, cioè pendane vibranti basculanti che combinano oscillazione e vibrazione per dare ancora maggiori vantaggi. Da un punto di vista prettamente estetico, la pedana vibrante 4D non differisce dai modelli precedenti: ampia base con materiale antiscivolo e forma leggermente concava.

Recensioni Pedana Vibrante: Opinioni di chi l'ha acquistata

Le recensioni sulle pedane vibranti sono generalmente positive. I modelli vengono ritenuti in genere robusti e solidi, molto facili da utilizzare. Per molti acquirenti si tratta del giusto compromesso tra allenarsi a casa e in palestra, compromesso che si rivela particolarmente utile quando i centri per le attività sportive sono chiusi. Naturalmente si sottolinea l'importanza di studiarne bene il funzionamento per poter sfruttare a pieno tutte le caratteristiche: c'è chi è partito dall'uso di programmi impostati nella pedana per poi, quando si è sentito più sicuro, passare alle impostazioni manuali per l'allenamento.

L'altra caratteristica molto apprezzata è la scarsa rumorosità di questo attrezzo, veramente silenzioso. In diverse recensioni è sottolineato come con l'uso costante della pedana vibrante si riscontrino in breve tempo miglioramenti al livello del tono muscolare.