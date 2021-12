Pedane Vibranti 2021: le migliori da comprare

Un altro ausilio tecnologico per coloro che non hanno spazio per una palestra domestica o per un tapis roulant vero e proprio, è rappresentato dalle console dotate di videogiochi fitness . Lo spazio in questo caso è davvero minimo e si tratta di uno strumento che può essere realmente utilizzato da tutta la famiglia.

C'è da dire che non in molti conoscono i vantaggi della pedana vibrante né il suo corretto funzionamento, per questa ragione abbiamo stilato questa piccola guida che è da intendersi come una guida all'acquisto.

Ecco perché la pedana vibrante può a buon diritto entrare a far parte degli attrezzi di una palestra in casa . Le dimensioni sono contenute: è una semplice pedana, senza alcun tipo di appoggio, e pertanto è facile riporla in un luogo dove non intralci le normali attività domestiche.

Uno degli attrezzi che si possono utilizzare per avere un ulteriore aiuto per rimodellare il corpo è la pedana vibrante. Come suggerisce il nome, la pedana vibrante è una piattaforma capace di emettere delle vibrazioni che permettono il cosiddetto allenamento vibratorio . Questo tipo di allenamento consente non solo di tonificare i muscoli, ma anche di sollecitare in maniera positiva la circolazione e di favorire il contenimento della cellulite , magari aiutandosi anche con creme anticellulite efficaci , o fanghi anticellulite .

Pedana Vibrante Professionale

Le pedane vibranti professionali consentono di avere benefici ragguardavoli con appena 10 minuti di impiego quotidiano. In maggioranza sono dotate anche di programmi di allenamento che, talvolta, comprendono anche delle indicazioni alimentari da seguire per ottenere risultati in un tempo più breve. Le versioni più avanzate sono dotate di altoparlanti bluetooth per ascoltare podcast mentre ci si allena, di schermi LCD in cui è possibile leggere il numero delle calorie bruciate e di bande elastiche per rendere ancora più "tosti" gli esercizi proposti. Le pedane vibranti possono avere uno stimolo vibratorio diverso, ad esempio verticale o oscillatorio.

Ogni pedana vibrante contiene un determinato numero di programmi di allenamento, generalmente da 3 a 5.

MVPower Pedana Vibrante

La pedana vibrante proposta da MVPower vanta una recente tecnologia di vibrazione e oscillazione 2D pensata per perdere rapidamente peso ma anche migliorare la circolazione del sangue, ridurre la cellulite e aumentare la densità ossea. Il modello è infatti dotato di 3 programmi diversi che consentono di impostare l'allenamento su 120 livelli in base alle proprie esigenze. Il telecomando in dotazione, inoltre, permette di modulare l'allenamento da remoto. Tra i suoi vantaggi anche il display touch LCD per visualizzare facilmente la velocità delle vibrazioni, il tempo e il consumo delle calorie.

Bluefin Fitness Pedana Vibrante Ultra Slim

Se state cercando l'ultima tecnologia dedicata al fitness, Bluefin Fitness è quello che fa al caso vostro! Per dimagrire, tonficarvi e massaggiarvi a casa. Questa pedana vibrante è indicata perché stimola la perdita di peso e il rassodamento con brevi sedute di allenamento da 10 minuti. E' munita di un ampio e luminoso schermo LCD, facile da utilizzare con telecomando per modificare i 180 livelli di vibrazione e i 5 programmi automatici integrati.Ognuno di questi programmi da 10 minuti è progettato per un obiettivo specifico: allenamento generale, perdita del grasso corporeo, rafforzamento muscolare, massaggio e circolazione o densità ossea.

Bluefin Fitness Pedana Vibrante

Anche la pedana di Bluefin è perfetta per chi desidera perdere peso e aumentare la massa muscolare. Grazie alla vibrazione e all'oscillazione 3D, la pedana permette di migliorare la circolazione sanguigna, ridurre la cellulite e migliorare la densità ossea. Grazie al doppio motore, il dispositivo offre infatti una vibrazione e un'oscillazione tridimensionale per garantire un allenamento completo ed efficace. Tra i suoi vantaggi, anche l'altoparlante Bluetooth integrato per allenarsi ascoltando la propria musica preferita e il telecomando per selezionare in modo facile e veloce le impostazioni durante l'allenamento.