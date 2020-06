Allenarsi con la Pedana Vibrante

Veniamo alla domanda cruciale: usate correttamente , queste pedane vibranti funzionano realmente ? La risposta è: dipende dalle aspettative ; ovvero dal risultato che si vorrebbe ottenere. Una cosa è certa: la pedana vibrante, di per sé, non può compensare un allenamento carente .

D'altro canto, è innegabile che la maggior parte di tali allenamenti si presti esclusivamente ai neofiti (condizionamento iniziale), o a soggetti in situazioni particolari (come il recupero funzionale , la ginnastica preventiva ecc); chi si allena seriamente – non parliamo di hard bodybuilding , ma anche solo di livello amatoriale – su una pedana vibrante non potrebbe eseguire alcunché .

Inoltre, le vibrazioni possono " smuovere " tutti i tessuti , gli organi , i fluidi ecc. È quindi possibile che incidano sulla circolazione sanguigna e linfatica ; tuttavia, non è possibile comprendere in che misura e soprattutto se ciò abbia un ruolo benefico sulla salute.

A livello neuro-muscolare, l' esposizione a questo genere di stimolo impone una risposta involontaria di micro-contrazioni multiple brevi ma consecutive , che si somma allo sforzo primario dell' esercizio . Quindi, ad esempio, eseguendo un mezzo-squat isometrico su pedana vibrante, non la fatica non è localizzata esclusivamente su quadricipiti , glutei , flessori della gamba e lombari , ma anche in tutti gli altri distretti . Per questo abbiamo detto sopra che, oltre al condizionamento di base , le pedane vibranti si prestano all'allenamento metabolico : perché a parità di esecuzione, rispetto all'esercizio normale, la fatica generale è senz'altro maggiore .

Benefici Ipotetici

Effetto drenante e anticellulite

La cellulite è un inestetismo derivante dalla ritenzione idrica, a sua volta determinata da disfunzioni del sistema linfatico e venoso periferici che, da studi scientifici, dimostrano essere stimolati esclusivamente con l'esercizio fisico.

I vasi linfatici intorno ai muscoli si contraggono solo in seguito a contrazione-decontrazione dei muscoli striati. Durante l'allungamento muscolare i fluidi interstiziali entrano nei vasi aperti, mentre durante la fase concentrica vengono spinti fuori. Quindi, l'effetto drenante delle pedane vibranti dovrebbe essere proporzionale all'entità delle micro-contrazioni dovute al riflesso neuromuscolare; pertanto piuttosto limitato.

Trattamento e prevenzione dell’osteoporosi

L'osteoporosi si manifesta a causa di un deterioramento strutturale osseo con conseguente riduzione della densità ossea, seppure con differenze tra i vari distretti osteo-articolari.

Gli studi offrono risultati apparentemente positivi sull'effetto delle pedane vibranti, ma ciò non toglie che tali approfondimenti non vengano paragonati a quelli dei normali protocolli di attività motoria. C'è un effettivo stimolo meccanico del tessuto osseo, che reagirebbe in maniera anabolica; lo stesso che avviene grazie alla trazione muscolare e ai rimbalzi durante l'allenamento tradizionale.

Tuttavia, il fattore limitante risiede nel fatto che non tutti possono sfruttare gli effetti benefici delle vibrazioni, ad esempio coloro che soffrono di patologie a carico del sistema osteo-articolare come ernie discali protruse in maniera particolarmente scomoda, spondilolisi e spondilolistesi ecc.

Effetti sulla circolazione sanguigna

In merito all'azione sulla circolazione sanguigna periferica ci sono studi e test abbastanza controversi. Alcuni ipotizzano che durante le vibrazioni avvenga un'apertura capillare sia quantitativamente che qualitativamente superiore e, quindi, una maggiore ossigenazione tissutale; d'altro canto non è dimostrata ancora l'effettiva efficacia delle vibrazioni su soggetti affetti da problemi circolatori reali.

Si deduce quindi che, a livello scientifico-sperimentale, non ci sia alcuna certezza sull'azione e sul miglioramento del flusso ematico a livello capillare dei muscoli durante le vibrazioni.

Dimagrimento

Anche per quanto riguarda l'efficacia in termini di perdita di massa grassa, gli studi e i test non dimostrano risultati significativi o, nel caso, paragonabili a quelli ottenibili con l'allenamento tradizionale. Per quanto i distributori di tali congegni tentino di dimostrare un diverso setting ormonale indotto da questo stimolo, rimane il bilancio calorico a fare la differenza.

Funzione antalgica

Riguardo alla presunta diminuzione del dolore, ci si riferisce essenzialmente al comunissimo mal di schiena localizzato per lo più al tratto lombare (lombalgia), ma imputabile a varie cause diagnosticabili esclusivamente con una visita medica e, se necessario, con esami radiografici. Potrebbero sussistere patologie vertebrali come schiacciamenti ed ernie ecc, per le quali è sconsigliato l'uso non controllato della pedana vibrante.

Anche in questo caso, quindi, è fondamentale una previa anamnesi medica per escludere la presenza di eventuali problematiche non compatibili con le vibrazioni. I risultati dei test sulle pedane vibranti sono infatti fuorvianti; riscontrati nel lungo termine, su soggetti affetti da comune mal di schiena dovuto a vita sedentaria, posture scorrette ecc, questi non considerano l'aspetto più importante: quasi tutti i casi di lombalgia tendono a regredire spontaneamente.