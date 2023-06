Pedana propriocettiva: Cos'è e Quale Acquistare nel 2023

In commercio esistono diverse tipologie di pedana propriocettiva, da quelle in gomma a quelle dotate di supporto in legno fino ai classici bosu con cuscino che pur non offrendo gli stessi vantaggi delle pedane propiocettive hanno una funzione simile.

I benefici di questo tipo di allenamento sono diversi: la pedana propriocettiva è utile infatti per migliorare l'equilibrio e la postura , specie per chi passa molto tempo seduto assumendo posizioni scorrette, ma anche per riattivare muscoli e articolazioni a seguito di un infortunio sportivo.

Tra gli attrezzi utili per allenarsi anche in casa, c'è senza dubbio la pedana propriocettiva , uno strumento il cui utilizzo può comportare diversi benefici .

Tra i modelli in commercio, la pedana propriocettiva gonfiabile in gomma può essere tra i più comodi. Quella di BodyMate è realizzata in PVC di alta qualità, antiscivolo e resistente all'abrasione. Estremanete versatile, è consigliata sia per principianti che per esperti e può essere sfruttata tanto come attezzo per l' allenamento funzionale che come cuscino sulla sedia della scrivania. Dotata di una pompa manuale facile da utilizzare, è in grado di produrre un'instabilità continua che forza la muscolatura interna, consentendo un esercizio ottimale.

Un altro modello interessante è la pedana propriocettiva in legno. Quella proposta da Gifort ha un pannello di equilibrio rivestito con 6 bande antiscivolo per garantire la massima sicurezza. Perfetta per rafforzare la muscolatura e le articolazioni, può essere utilizzata efficacemnte anche nella riabilitazione sportiva. Tra i suoi vantaggi, la struttura pensata per reggere fino a 100 kg e il design integrale sferico che può essere ruotato a 360 gradi per un allenamento ancora più intenso. Gli utenti Amazon la consigliano per la qualità dei materiali e perché estremamente robusta .

A differenza dei modelli tradzionali, la pedana quadrata, avendo un angolo di inclinazione moderato, può essre particolarmnte adatta a chi ancora deve prendere dimestichezza con questo tipo di allenamento. Quella di 66Fit è realizzata in legno robusto con un pratico rivestimento in PVC antisciviolo e facile da pulire. Perfetta per migliorare il senso di equilibrio e la coordinazione post lesioni, include anche un ebook gratuito scaricabile dove trovare esercizi e suggerimenti utili per un allenamento propriocettivo efficace.

Per chi cerca un attrezzo funzionale ma anche versatile e facile da utilizzare, la soluzione giusta può essrre la pedana propriocettiva con maniglie . Quella di Navaris si presta a molteplici usi: dagli esercizi di bilanciamento, per allenare i muscoli di gambe, addome e schiena, a quelli per migliorare la postura. Tra i suoi vantaggi anche la superficie scanalata che assicura una buona presa del piede , e il rivestimento anti-scivolo nella parte inferiore pensato per evitare perdite di equilibrio. La presenza delle maniglie, inoltre, facilita la presa e il trasporto dell'attrezzo.

Balance Trainer

Infine, per un tipo di allenamento simile a quello propriocettivo, si può puntare anche sul classico bosu o balance trainer che, a differenza della pedana propriocettiva, si caratterizza per la presenza di un cuscino in gomma gonfiabile. La sua funzione è sempre quella di migliorare l'equilibrio e la consapevolezza del corpo, ma a differenza della tavoletta può essere utilizzato da entrambi i lati per compiere esercizi diversi. Quello di ISE è realizzato in PVC con base antiscivolo e corredato da due bande elastiche di resistenza per ottimizzare l'allenamento.

Contenuto sponsorizzato: My-personaltrainer.it presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, My-personaltrainer.it potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificate disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.