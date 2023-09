Pavimento pelvico: la corsa fa bene o male?

Comunemente si crede che la corsa non sia un'attività sportiva indicata per le persone che soffrono di disfunzioni del pavimento pelvico perché comporta sollecitazioni che potrebbero generare conseguenze negative e peggiorare la situazione. In realtà, non è necessariamente così. Con le giuste accortezze, correre non influenza negativamente la salute del pavimento pelvico.

Inoltre, ha la funzione di chiudersi intorno agli orifizi pelvici, prevenire le perdite e contribuire a mantenere in sede gli organi interni . Infine, collabora anche con il diaframma e i muscoli profondi del tronco per aiutare a controllare e stabilizzare il bacino e la colonna vertebrale .

Il pavimento pelvico agisce resistendo e bilanciando tutte le spinte interne della zona addominale , come quelle che si originano quando si starnutisce o si tossisce, e contrastando le forze fisiche a cui si è sottoposti durante attività sportive, come saltare o correre.

Se invece la propria forza, resistenza, flessibilità o controllo muscolare sono compromessi, la corsa può stressare ulteriormente il pavimento pelvico, esacerbando i sintomi sottostanti. Proprio come qualsiasi altro gruppo muscolare, i muscoli del pavimento pelvico dovrebbero adattarsi e sviluppare resistenza alla corsa nel tempo. Se non si hanno sintomi sospetti durante e dopo la corsa e si segue un programma di corsa equilibrato che includa allenamento per la forza e un recupero adeguato non bisogna preoccuparsi.

Tuttavia, occorre ricordare che stress non è necessariamente sinonimo di conseguenze negative. Entro certi limiti, porta ad adattamenti positivi nel corpo , come aumento di forza e miglioramento della forma fisica.

Quando fare attenzione

Al contrario, in presenza di sintomi del pavimento pelvico, come perdite, sintomi di prolasso o dolore pelvico, continuare a correre può essere rischioso. Questo non significa però che si debba smettere: si può continuare ma con le giuste accortezze, modificando il proprio modo di correre.

L'ideale è rivolgersi a un esperto, perché non esistono indicazioni valide per tutti: ciascuno dovrà adottare accortezze mirate. In linea di massima comunque, per evitare un aumento della pressione sul pavimento pelvico, è bene cercare di non mantenere la parete addominale rigida, non spingere il petto e la gabbia toracica verso il cielo e non oscillare le braccia senza ruotare il tronco.

Anche se i seguenti cambiamenti possono sembrare strani all'inizio, provare a rilassare la pancia, a piegare la gabbia toracica in modo che si appoggi sul bacino e ad aumentare la rotazione del tronco, non solo l'oscillazione del braccio. Questi cambiamenti consentono di usare i glutei, i quadricipiti e gli addominali per spingere e spingersi in modo efficace, portando a un movimento più efficiente con meno stress sul bacino.