Paura nello sport: da cosa dipende e come affrontarla

Forza , coraggio, tenacia e resistenza sono qualità che in genere non mancano agli sportivi. Questo non significa però che chi svolge attività fisica non abbia mai momenti di difficoltà o di cedimento. Al contrario: la paura nello sport è un sentimento abbastanza comune, che può dipendere da vari fattori. Fortunatamente, esistono varie tecniche per affrontarlo e migliorare la situazione.

Se la paura consente alla persona di mobilitare tutte le sue risorse per affrontare la minaccia o, in alternativa, fuggire, l'ansia la aiuta a individuare possibili pericoli futuri e a premunirsi contro di essi, elaborando strategie e soluzioni . Entrambe, dunque, sono emozioni di base, che comportano uno stato di attivazione dell'organismo che può essere molto utile.

La paura può associarsi all' ansia , che altro non è che la tensione e la preoccupazione per l'intimo presagio di un rischio imminente, in gran parte sconosciuto e non ben individuabile.

Nell'immaginario collettivo la paura è considerata un sentimento negativo, che ostacola e intralcia. In realtà, non è così: entro certi limiti la paura è funzionale e vantaggiosa. Si tratta, infatti, di una reazione emotiva a una situazione che viene percepita come pericolosa, e permette dunque di mettere in atto dei comportamenti utili al fine di evitarla o affrontarla al meglio.

Quando la paura nello sport diventa patologica

Avere paura, dunque, è normale e sano. Anche in ambito sportivo la paura può avere una valenza positiva. Aiuta, infatti, a non mettersi in una situazione di potenziale pericolo, per esempio a compiere un gesto che potrebbe essere fuori dalla propria portata o a cimentarsi in imprese titaniche senza un reale vantaggio, e a valutare bene come agire.

Se una persona non provasse paura prima e durante una gara o una particolare prova vorrebbe dire che non ci tiene abbastanza. L'importante è che il timore sia limitato sia in termini di intensità sia in termini di durata.

Se diventa eccessiva e/o si protrae a lungo, arrivando a essere paralizzante, a bloccare il movimento e a influenzare la qualità dell'allenamento e delle prestazioni e magari a compromettere una possibile carriera sportiva, allora significa che si è trasformata in paura patologica e disfunzionale. In questi casi, è importante intervenire.