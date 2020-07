Il Fitness Secondo Paulo Coelho

Tradotto in ben 64 lingue , il libro dal quale abbiamo deciso di scrivere questo breve articolo ha venduto quasi cento milioni di copie in tutto il mondo.

A distanza di tempo lo scrittore si ricordò poi della famosa camminata nordica e decise di utilizzarla, in compagnia della moglie. Nel libro la descrive effettivamente come una scoperta fantastica e sottolinea che la moglie apprese su internet che, con le bacchette, si possono bruciare fino al 46% di chilocalorie in più rispetto ad una normale camminata.

Lo scrittore scoprì il nordic walking nell'autunno del 2003, mentre passeggiava nel centro di Stoccolma, accorgendosi di una donna che camminava aiutandosi con una coppia di bastoncini. Inizialmente pensò fosse pazza, per poi scoprire dal suo editore che con quella pratica, oltre alle gambe, si possono allenare anche la braccia , le spalle e i muscoli della schiena ; per la sua completezza e gradevolezza , era anche il suo passatempo preferito , assieme al tiro con l'arco.

Coelho si occupò di fitness in "Sono come il fiume che scorre", nel quale tessette le lodi di una particolare disciplina chiamata nordic walking – nota tecnica di camminata che prevede l'utilizzo di bastoni o bacchette simili a quelle da sci.

La Strega di Portobello

Tuttavia, è solo sfogliando attentamente le pagine dell'ultimo romanzo biennale intitolato "La Strega di Portobello" che si possono trovare interessanti e più diretti riferimenti alla nostra attività di personal trainer ed istruttori di fitness.

La Strega di Portobello non è la solita storia narrata da Coelho; questa volta l'autore ci porta a conoscere in maniera indiretta il personaggio principale – Athena – attraverso le parole e le testimonianze di alcune persone che l'hanno conosciuta ed amata.

Come di consueto, è l'amore il tema dominante del romanzo, ma un amore mai sdolcinato e dai connotati piuttosto concreti. Quella di Athena è una vita senza radici, che la spinge a girare il mondo alla ricerca di quel qualcosa che sente non appartenerle; non pone attenzione su ciò che ha (figlio a parte, al quale si dimostra legatissima), ma su quello che non ha, su quei buchi o vuoti che la ossessionano.

Figlia di una zingara, adottata da una famiglia benestante libanese, vive nei posti più disparati, fino a giungere nel quartiere londinese di Portobello. È proprio qui che – di lì a poco – rivelerà tutte le sue caratteristiche di strega, attraverso premonizioni, sogni e diagnosi mediche a dir poco miracolose. Una sera – in un momento di trance in cui si trasfigura in una certa Hagia Sofia – la protagonista comincia un monologo che chiama in causa argomentazioni come dieta, stile di vita ed esercizio fisico.

Proveremo ora a commentare questi versi, riportandone testualmente alcuni passaggi salienti:

<<... fu allora che la voce di Hagia Sofia disse: Oggi, prima di concludere, parleremo di dieta. Dimenticate tutte quelle storie dei regimi alimentari. Siamo sopravvissuti per tutti questi millenni giacché abbiamo potuto mangiare. E, oggi, sembra, che ciò sia diventato una maledizione. Perché? A quarant'anni, che cosa ci spinge a cercare di lottare per avere il corpo di quando eravamo giovani? È possibile fermare questa dimensione del tempo? Di sicuro, no. E perché dobbiamo essere magri?>>.

Soffermiamoci un attimo su questo passaggio:

Cara strega, non è questione di essere magri o grassi: pensiamo solo alla prevenzione del rischio cardiovascolare, tralasciando i discorsi sull'aspetto. In generale il rischio cardiovascolare inizia ad aumentare con una certa rilevanza – nell'uomo – dopo i 45 anni e nella donna dopo i 55 anni, per quest'ultima in coincidenza con l'avvento della menopausa.

Un peso corporeo elevato determina un aumento del rischio cardiovascolare, anche perché spesso il sovrappeso si associa ad ipertensione, dislipidemie e diabete mellito tipo 2. È bene sottolineare che il peso corporeo tende ad aumentare con l'età e che il modo più semplice di valutare i rischi che ne derivano sui soggetti sedentari è rappresentato dal calcolo dell'indice di massa corporea – body mass index (peso/altezza²). Nelle persone in normopeso questo valore è < 25, mentre in sovrappeso è compreso tra 25 e 29,9; valori ≥ 30 indicano obesità, ovvero un vero e proprio stato patologico.

Proseguiamo con la lettura...

<< …noi compriamo libri, frequentiamo palestre, sprechiamo una parte considerevole della nostra concentrazione nel tentativo di fermare il tempo, mentre dovremmo celebrare il miracolo di essere su questa terra. Anziché pensare al modo per avere una vita migliore, siamo ossessionati dal peso. Dimenticate questa illusione. Potrete leggere centinaia di libri, ripetere migliaia di esercizi fisici e sottoporvi a tutte le privazioni che riuscirete a escogitare, e vi ritroverete sempre e soltanto con un'unica possibilità: smettere di vivere, altrimenti ingrasserete>>.

Strega, non esagerare:

Non abbiamo necessariamente bisogno di eseguire o ripetere migliaia di esercizi fisici e sottoporci a tutte queste privazioni. La sedentarietà è una delle peggiori abitudini della vita moderna e che la scarsa attività fisica presenta diversi effetti sfavorevoli; per esempio, riduce i consumi energetici dell'organismo, favorendo – nei casi più eclatanti – l'obesità; oppure riduce il valore del "colesterolo buono" HDL nel sangue, che svolge un importante ruolo protettivo. In più, le persone che conducono una vita sedentaria incorrono in un'incidenza da 2 a 2,5 volte maggiore di malattie cardiovascolari rispetto a coloro che svolgono un regolare esercizio fisico. In realtà basterebbe una giusta ed adeguata attività di tipo aerobico – e non migliaia di esercizi – per influenzare favorevolmente molti fattori di rischio per la salute.

Ma Athena – alias Hagia Sofia – si rende conto di avere un pochino esagerato, di essere momentaneamente uscita fuori dal seminato. Sentite qui sotto come continua la sua orazione:

<<… Mangiate con moderazione, ma con piacere: il male non è in quello che entra, ma in ciò che esce dalla bocca. Ricordatevi che, per millenni, abbiamo lottato per non morire di fame. […] Usate l'energia e l'impegno di una dieta per alimentarvi del pane spirituale. Dovete capire che la Grande Madre concede sempre con abbondanza e saggezza - seguite questi pochi dettami e non ingrasserete più di quanto il tempo richieda. Anziché bruciare artificialmente le calorie, cercate di trasformarle nell'energia necessaria per realizzare i sogni: nessuno si è mantenuto magro per lungo tempo solo grazie a una dieta>>.

Al termine del monologo di Hagia Sofia, Paulo Coelho fornisce un assist clamoroso – sempre per bocca di uno dei testimoni che descrivono la vicenda – regalando un commento interessante:

<<Dopo aver affrontato un tema particolarmente delicato come la religione, la famosa Athena si era spinta oltre: aveva parlato di dieta – un argomento di interesse nazionale, più importante delle guerre, degli scioperi o delle catastrofi naturali. Non tutti credono in Dio, ma tutti vogliono dimagrire>>.

Concludiamo con il puntuale appoggio delle parole di Paulo Coelho che, in una delle sue prime opere pubblicate (Il Cammino di Santiago), spronandoci alla continua formazione ed alla pratica costante di ciò che apprendiamo, afferma:

<<Il cammino della sapienza deve avere un'applicazione pratica nella vita, altrimenti la sapienza diventa una cosa inutile e arrugginisce come una spada inutilizzata>>.