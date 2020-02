Panca palestra da casa La panca da palestra è un attrezzo semplice, presente in tutte le sale fitness, che permette di eseguire una svariata gamma di esercizi ed un allenamento personalizzato. Attrezzo basico ma versatile, potremmo dire, perfetto anche per praticare home fitness. Ma perché la panca da palestra è così utile, come si utilizza correttamente, che tipo di allenamento è possibile svolgere con questo strumento? Scopriamolo in questa guida.

A cosa serve la panca Fra gli attrezzi consigliati dal nostro Personal Trainer per l'allenamento a casa, c'è la panca multifunzionale. Iniziamo con il dire che in commercio esistono diversi tipi di panca fitness: ci sono panche sempilci, utili per allenare l'addome o da abbinare all'uso di manubri per esercizi di braccia, spalle, petto. Esistono, poi, le panche multifunzione, caratterizzate da sistemi di inclinazione e che spesso sono dotate di supporti importanti per esercizi con il bilanciere. La scelta della panca per la palestra in casa varia in base al tipo di allenamento che si vuole svolgere e, sicuramente, anche in base allo spazio che si ha a disposizione. Solitamente una panca è caratterizzata da piani di appoggio lunghi poco più di un metro, esistono però comodi modelli richiudibili, ideali da tenere in casa o in spazi ridotti. Il peso può variare in base al modello di panca fitness scelto. Andiamo a scoprire, più nel dettaglio, tutti i modelli di panca palestra da casa da poter acquistare: Per approfondire: Attrezzi per l'allenamento funzionale da avere in casa