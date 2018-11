A Cosa Serve la Panca ad Inversione?

La panca ad inversione serve per poter invertire il senso di applicazione della forza di gravità sull'organismo; in pratica, semplifica il gesto di "appendersi per i piedi a testa in giù".

Detta così, a molti lettori "dalla colonna vertebrale forte e sana", potrà sembrare una vera e propria stranezza; solo chi soffre di mal di schiena può infatti valorizzare l'importanza del sollievo, anche momentaneo.

Sembra che la panca ad inversione, mettendo in trazione soprattutto il rachide, possa diminuire istantaneamente, ma senza effetti concreti sull'eziopatogenesi del disturbo, la sintomatologia dell'ernia al disco – con particolare riferimento alla zona lombare.

La panca ad inversione gravitazionale non è uno strumento adatto agli scettici, ma piuttosto a chi è deciso a provarle tutte per evitare di imbottirsi di farmaci. Pochi minuti in questa posizione possono infatti limitare l'acuzie a fine giornata, momento intermedio tra le attività quotidiane che stressano maggiormente la colonna vertebrale e il sonno – che, per chi soffre di mal di schiena, spesso è in momento peggiore.

Non esistono evidenze scientifiche a dimostrazione di qualsivoglia effetto terapeutico, ma questo non sembra scoraggiare i molti sportivi che, giustamente, scelgono di "scaricare" i dischi vertebrali dopo ogni sessione di allenamento. Sono in molti ad ignorare che la colonna vertebrale rimane oggettivamente schiacciata dalla forza di gravità; dopotutto, c'è un motivo valido se la statura viene misurata al mattino e non alla sera.

In molti sport questo effetto di schiacciamento è enfatizzato. Per lo più, si è indotti a credere che siano i sovraccarichi ad incidere maggiormente, ma non è detto. I dischi intervertebrali sono composti di tessuto cartilagineo parzialmente elastico; ciò significa che, eseguendo 10 ripetizioni di squat con 100 kg appoggiati sulle spalle, il rachide verrà stressato per un tempo di 30-60' – a seconda del ritmo di esecuzione. D'altro canto, chi pratica corsa di fondo (running), effettua circa 10000, 20000, 30000 rimbalzi per sessione – a seconda del livello – che peraltro vanno sommati alle attività quotidiane. Non saprei dire quale delle due ha un effetto più deleterio, anche perché gli effetti variano molto in base alla soggettività, alla tecnica di esecuzione, al peso corporeo ecc. Non è comunque da scartare l'ipotesi che, in molte attività, pochi minuti sulla panca ad inversione possano solo giovare.

Lo stesso si potrebbe dire di chi pratica attività lavorative caratterizzate da un livello di attività fisica realmente pesante; fanno parte di questa categoria soprattutto i facchini, i braccianti agricoli ed i carpentieri che esercitano in assenza di automatizzazioni. Non dimentichiamo poi l'altra parte della barricata, ovvero chi svolge un lavoro caratterizzato da un dispendio energetico basso proprio a causa di un mantenimento posturale inadeguato; parliamo di chi rimane in piedi tutto il giorno, spesso curvati in avanti – ad esempio i commessi, gli operatori di cucina, gli addetti alla catena di montaggio ecc – oppure seduti – come gli impiegati ed i camionisti. In tal caso lo stress ai dischi vertebrali è soprattutto di tipo localizzato, ma non per questo meno dannoso.

La panca ad inversione interviene anche sulla circolazione sanguigna, sulla funzionalità del cuore e sulla digestione. Una piccola nicchia di persone è anche convinta che la panca ad inversione gravitazionale possa in qualche modo ridurre, ritardare o comunque incidere sull'insorgenza di cellulite. Si tratta di un'affermazione non condivisibile. È pur vero che, usato correttamente, l'attrezzo accelera il ritorno venoso; per chi non lo sapesse, quando troppo debole, questo è considerato un fattore predisponente il ristagno di liquidi negli arti inferiori – a sua volta correlato all'insorgenza di pannicolopatia edemato fibrosa. Il collegamento tra uso di panca ad inversione gravitazionale e prevenzione-riduzione della cellulite è quindi piuttosto opinabile.

Intervenendo sul flusso sanguigno, privilegiando il ritorno venoso, la panca ad inversione gravitazionale tende a promuove la frequenza e la gittata cardiaca. Ciò si traduce con un aumento del carico di lavoro dello stesso e del consumo di ossigeno da parte del tessuto contrattile (miocardio). Questo non ha effetti benefici, ma solo controindicazioni – che in seguito approfondiremo meglio.

L'utilizzo di panca ad inversione comporta una maggior tendenza alla risalita di contenuto gastrico. Ciò avviene senza dubbio dopo i pasti, ma non è da escludere anche a stomaco vuoto – caso in cui a risalire saranno prevalentemente i succhi gastrici. Non dimentichiamo che la forza di gravità è da sempre considerata acerrima nemica di chi soffre di malattia da reflusso gastroesofageo (GERD). Questa, più frequente in chi possiede anche un'alterazione anatomica detta ernia iatale, può avere controindicazioni e complicanze anche molto gravi.