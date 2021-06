Pancafit®: Allungamento Decompensato ad Azione Globale

A questa struttura si articolano due tavole di legno , vincolate al centro della base metallica, libere di inclinarsi dal lato opposto per formare una struttura a "V" regolabile in apertura. Questa regolazione dipende ovviamente dalle esigenze di protocollo.

È composta da una base in ferro che, in fase di apertura, aderisce interamente al pavimento.

A Cosa Serve

A cosa serve pancafit®?

La pancafit® serve ad allenare la flessibilità muscolare in modo globale.

Se da un lato i muscoli sono capaci di contrarsi in modo attivo, non sono invece in grado di allungarsi se non in modo passivo.

Ipomobilità, alterazioni posturali e paramorfismi sono disagi estremamente diffusi; è quindi evidente che l'apparato locomotore abbia bisogno di maggior cura per conservare il proprio equilibrio.

Una delle problematiche più comuni è quella della retrazione muscolare, una condizione provocata dalla fibrotizzazione connettivale interna ai muscoli, ma reversibile passivamente per mezzo di trattamenti specifici su pancafit o massaggi.

I muscoli retratti scompensano sia il segmento corporeo primariamente interessato, sia altri distretti "apparentemente" lontani ma che subiscono secondariamente questa condizione.

Per fare un esempio banale, una retrazione della muscolatura lombare e dello psoas iliaco, soprattutto quando associata a una debolezza della muscolatura posteriore della coscia e dell'addome, possono facilmente determinare un'eccessiva rotazione anteriore cronica del bacino.

Piccoli ed apparentemente insignificanti traumi o contratture apparentemente risolti, possono invece provocare dolore e successivamente ipomobilità. La reazione dell'organismo è logicamente quella di compensare modificando la postura e rinforzando altri distretti, per scaricare quelli dolenti. Il risultato nel lungo termine è, quasi sempre, un sovraccarico con infiammazione dei distretti super reclutati.

L'instabilità o un dolore apparentemente impercettibile di una gamba da in piedi ad esempio, può portare il soggetto a caricare totalmente il peso corporeo sull'altra. Ciò grava inevitabilmente su articolazioni, legamenti, menischi ecc.

Con pancafit, rispettando questo principio causa-effetto, non si sollecita direttamente la zona dolorante che, generalmente, se non per traumi diretti, è una zona già stressata (ipercinetica).

All'opposto, si tratta la zona non dolente (ipocinetica) – tale per un "malfunzionamento" da ricercare nell'atteggiamento posturale e nelle abitudini del soggetto.

Interessanti ed utili possono poi essere i lavori da effettuare per decontrarre il diaframma che, a causa delle sue numerose inserzioni, della sua posizione centrale nel corpo e della sua importanza funzionale, se compromesso, può portare a vari problemi interessando addirittura gli organi interni.