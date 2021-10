Panca a inversione: Migliori Modelli per Allenarsi a Casa

Panca a inversione: a cosa serve La panca a inversione, detta anche panca a inversione gravitazionale, è un semplice attrezzo che consente di stare sdraiati a testa in giù, in modo del tutto sicuro e scegliendo l'inclinazione desiderata. Questo tipo di esercizio rientra nei cosiddetti trattamenti di trazione della colonna vertebrale, per questo - benché non vi siano ancora studi clinici dedicati - l'utilizzo della panca a inversione può avere benefici effetti per lenire i dolori alla schiena, in modo particolare per contrastare la lombalgia. Che scopo ha questo tipo di esercizio? Cambiando il verso di attrazione, si avrà un'opposta applicazione della forza del peso, rispetto a quella comune tra massa corporea e terrestre: in questo modo si alleggerisce o annulla completamente il carico sulle vertebre a beneficio della colonna vertebrale. Non solo, oltre agli effetti benefici sulla schiena, utilizzare la panca a inversione sembrerebbe essere utile anche per migliorare la circolazione sanguigna, le funzioni cardiache e la digestione. L'utilizzo dia questo attrezzo non è particolarmente complicato, tuttavia è bene puntare sui prodotti giusti. In vendita è possibile infatti trovare diversi modelli di panca ad inversione, con differenze che riguardano struttura, materiali impiegati, optional e naturalmente prezzo. Come orientarsi nella scelta? Di seguito abbiamo selezionato i 5 migliori modelli di panca a inversione da acquistare su Amazon

Fassi Power 50 Panca Inversione Infine un buon modello in base alle recensioni di Amazon, è la panca a inversione gravitazionale di Fassi. Utilissima per allungare e rilassare i muscoli della schiena e ridurre gli effetti negativi di gravità e stress sul corpo, può essere utilizzata anche per migliorare postura ed equilibrio generale. La panca è regolabile su 4 livelli - 20, 40, 60, 80 gradi - e può essee utilizzata da persone con altezza fino a 198 cm. Tra i suoi vantaggi, anche le impugnature laterali antiscivolo, il perno di sicurezza regolabile e i rulli di bloccaggio per le caviglie realizzati in foam ad altà densità. Fassi Power 50 Panca Inversione Gravitazionale Comfort da € 169,00 Vedi l'offerta Contenuto sponsorizzato: My-personaltrainer.it presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, My-personaltrainer.it potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificate disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.