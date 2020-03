Palla medica: cos'è, quale scegliere e come usare la Medicine Ball

Palla medica: cos'è e perché si chiama così La palla medica è un attrezzo molto utilizzato nelle palestre, negli studi di fitness e di fisioterapia e anche nei workout che si eseguono nella palestra in casa, se si ama l'home fitness. E' realizzato in vinile o in pelle e riempito di sabbia. Si tratta di uno strumento utilizzato anche in fisioterapia e per la riabilitazione. Serve a potenziare la muscolatura, a migliorare resistenza, forza e velocità. E' una palla rigida, molto versatile, disponibile con vari pesi. Il suo diametro parte dai 35 centimetri e il suo peso parte da 1 kg a salire. In molti si domandano perché si chiami "palla medica". Se leggende e tradizioni ricollegano questo nome alla famiglia dei Medici di Firenze, sembra più attendibile la motivazione che lega questo attrezzo alla fisioterapia, alla salute e - dunque - alla medicina. Ma andiamo a scoprire tutto sulla palla medica: tipologie, caratteristiche e i migliori modelli sul mercato. Per approfondire: Cosa serve per allenarsi in casa? I consigli del nostro Personal Trainer

Esercizi con la palla medica Guarda il video Guarda il video su youtube In questo video puoi scoprire gli esercizi da fare con la palla medica sotto la guida della nostra Gabriella Vico. Pull over, push up, ma anche squat e russian twist sono gli esercizi che compongono questo workout con la palla medica che mira a definire la muscolatura di tutto il corpo. Guarda il video Guarda il video su youtube In questo caso, invece, ci concentriamo su una serie di esercizi con la palla medica che possono essere svolti durante il riscaldamento. Grazie all'ausilio della medicine ball, riusciremo a riscaldare e risvegliare tutte le articolazioni degli arti inferiori e superiori, preparandoci all'allenamento vero e proprio.