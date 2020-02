Palestra in casa Come si organizza una palestra in casa e perché farlo? La risposta a questo secondo interrogativo è semplice: la comodità. Avere la possibilità di allenarsi ogni giorno, o di recuperare le sessioni eventualmente perse in palestra senza doversi muovere di casa, è una grande risorsa per gli appassionati di fitness e per chiunque ami praticare con regolarità l'attività fisica. Fare esercizio fisico in casa, grazie all'allestimento di una palestra fai da te, magari consigliati da un personal trainer o lasciandosi guidare da video tutorial realizzati da esperti, può portare ottimi benefici. Per svolgere un allenamento "domestico" completo e corretto, però, c'è bisogno di una serie di attrezzi: ecco quali possono esservi utili.