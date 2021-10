Padel Tennis cos’è e quali sono i benefici

Nonostante il Padel Tennis sia abbastanza sicuro, le persone che soffrono di problemi o dolori a schiena o colonna vertebrale , prima di praticarlo dovrebbero chiedere un parere al proprio medico . Esattamente come il tennis infatti, la disciplina impegna in modo asimmetrico la muscolatura di braccia e spalle , e questo potrebbe dare origine a sovraccarichi a livello articolare e muscolare.

Cosa mangiare prima di una partita di Padel Tennis

Quando si fa sport mantenere un'alimentazione corretta è fondamentale al fine di ottenere il massimo risultato dall'allenamento e non sentirsi troppo appesantiti o, al contrario, privi di energia, durante l'esecuzione.

Ecco alcune indicazioni utili su cosa mangiare prima di una partita di Padel, a seconda dell'orario in cui è prevista.

Mattino

Se la partita si svolge al mattino meglio fare colazione 1 o 2 ore prima, a base di zuccheri semplici e complessi come pane o fette biscottate e marmellata, frutta o succo di frutta con toast. Ok tè, orzo e caffè mentre decisamente sconsigliati i latticini, visto che potrebbero causare problemi di digestione.

Ora di pranzo

Se la partita si gioca all'ora di pranzo, la colazione del mattino dovrebbe essere abbondante e in linea con le indicazioni precedenti. Per non arrivare all'attività fisica a digiuno, a metà mattina è consigliato uno spuntino a base di fette biscottate o pane integrali con miele o accompagnati a un frutto.

Primo pomeriggio

Se l'appuntamento con il Padel è fissato in questa fascia oraria la colazione dovrebbe essere abbondante e svolgersi massimo alle 8 del mattino, seguita da un pranzo non più tardi di mezzogiorno a base di un primo leggero come un piatto di pasta al pomodoro e un frutto a fine pasto.

Tardo pomeriggio

In caso l'attività fisica fosse prevista nel tardo pomeriggio, per la colazione valgono le solite indicazioni, mentre al pranzo è possibile aggiungere un secondo leggero di carne o pesce e una piccola porzione di verdura.

A metà pomeriggio è concesso uno snack, purché a base di cibi leggeri e digeribili come frutta, biscotti o fette biscottate.

Sera

Infine, se la partita si svolge la sera, il pranzo può prevedere primo e secondo leggeri, accompagnati da un piatto di verdura. Anche la cena, preceduta se si vuole da uno spuntino leggero a metà pomeriggio, dovrà non essere troppo pesante. Vanno benissimo, ad esempio, pane e prosciutto oppure bresaola, tacchino e salmone.

Fondamentale, a prescindere dall'orario di allenamento, mantenere una buona idratazione prima, durante e dopo lo sforzo fisico.