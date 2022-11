Overtraining: come capire se si è in overtraining? Prevenzione e cura

Cos’è l’overtraining o sindrome da sovrallenamento? L'overtraining o sovrallenamento (sinonimi: chronic fatigue, burnout, overstress degli atleti) è una sindrome che colpisce gli atleti o gli sportivi particolarmente impegnati. "Spauracchio" di ogni sportivo, l'overtraining è in realtà abbastanza raro e molto complicato da trattare. Poiché il segno clinico più evidente del sovrallenamento – o forse quello più "importante" per un atleta – è il declino della prestazione, molti tendono a confondere questa sindrome con l'overreaching o con il plateau (che molti chiamano impropriamente "stallo"). Sia chiaro, nell'innesco di overtraining si passa certamente per una fase di plateau e di declino da sovraffaticamento; ma queste relazioni sono molto soggettive. Contrariamente a questi due, tuttavia, il sovrallenamento è una sindrome cronica, che implica una lunga serie di altre complicazioni per la salute, sintomi e segni clinici psico-fisici anche di non trascurabile entità. Fino al 10% degli atleti di resistenza d'élite e il 10% dei nuotatori dei college americani sono affetti da overtraining, definito come: "sottoperformance inspiegabile, che rimane anche per circa 2 settimane dopo aver seguito un tempo di riposo adeguato". In questo breve articolo parleremo di come capire se si è in sovrallenamento, dell'eventuale prevenzione e di come curarlo. Shutterstock

Come capire se si è in overtraining? Segni clinici e sintomi della sindrome da sovrallenamento Quelli che proporremo di seguito sono gli effetti più comuni dell'overtraining. Il sovrallenamento può essere accompagnato da uno o più sintomi e segni clinici concomitanti tra i seguenti: Dolore muscolare persistente : ovvero DOMS, infiammazioni e contratture, dall'insorgenza, dall'intensità e dalla durata "inspiegabili" rispetto alla propria storia atletica e caratteristiche fisiche;

: ovvero DOMS, infiammazioni e contratture, dall'insorgenza, dall'intensità e dalla durata "inspiegabili" rispetto alla propria storia atletica e caratteristiche fisiche; Affaticamento cronico : da non confondere con la stanchezza post-workout, si verifica quando l'affaticamento si protrae anche dopo un riposo adeguato e alle costanti di dieta e sonno;

: da non confondere con la stanchezza post-workout, si verifica quando l'affaticamento si protrae anche dopo un riposo adeguato e alle costanti di dieta e sonno; Elevata frequenza cardiaca a riposo : battiti del cuore persistentemente alti dopo un riposo in teoria sufficiente - ad esempio al mattino dopo il riposo notturno - può essere un forte indicatore ;

: battiti del cuore persistentemente alti dopo un riposo in teoria sufficiente - ad esempio al mattino dopo il riposo notturno - può essere un ; Ridotta variabilità della frequenza cardiaca : intesa come breve range di lavoro del cuore. La pompa centrale di un atleta dovrebbe essere in grado di lavorare a riposo almeno sotto i 50-60 bpm e in sforzi massimali tra i 170-180 bpm. Nell'overtraining, non solo la frequenza cardiaca basale rimane elevata, ma anche in lavori sub-massimali o massimali non raggiunge le prestazioni abituali;

: intesa come breve range di lavoro del cuore. La pompa centrale di un atleta dovrebbe essere in grado di lavorare a riposo almeno sotto i 50-60 bpm e in sforzi massimali tra i 170-180 bpm. Nell'overtraining, non solo la frequenza cardiaca basale rimane elevata, ma anche in lavori sub-massimali o massimali non raggiunge le prestazioni abituali; Aumento della suscettibilità alle infezioni : a tal proposito bisogna fare una precisazione. Tutti gli sportivi che si allenano ad alti livelli subiscono un lieve declino del sistema immunitario . Questo si esacerba come una maggior predisposizione a contrarre i malanni stagionali, ovviamente con maggior interessamento delle vie respiratorie superiori (tosse, raffreddore, mal di gola) e in coloro che si allenano out-door . Nel sovrallenamento, questa predisposizione è ulteriormente accentuata, con possibile minor risposta ai trattamenti. A tal proposito, soprattutto quando è possibile una carenza nutrizionale o la semplice introduzione di livelli sub-ottimali, l'integrazione alimentare o il supplemento nutrizionale specifici possono rivelarsi di aiuto;

: a tal proposito bisogna fare una precisazione. Tutti gli sportivi che si allenano subiscono un del sistema . Questo si esacerba come una maggior predisposizione a contrarre i malanni stagionali, ovviamente con maggior interessamento delle (tosse, raffreddore, mal di gola) e in coloro che si allenano . Nel sovrallenamento, questa predisposizione è ulteriormente accentuata, con minor risposta ai trattamenti. A tal proposito, soprattutto quando è possibile una carenza nutrizionale o la semplice introduzione di livelli sub-ottimali, l'integrazione alimentare o il supplemento nutrizionale specifici possono rivelarsi di aiuto; Aumento dell'incidenza degli infortuni : non parliamo di tensioni croniche, contratture e piccole infiammazioni, bensì di stiramenti, strappi, distorsioni e incidenti da caduta. Ciò è dovuto a molti fattori: maggior rigidità (cause nervose periferiche o muscolari), possibile debolezza strutturale dei connettivi, distrazione e scarda capacità di attenzione, possibile minor efficienza dei meccanismi riflessi ecc.;

: non parliamo di tensioni croniche, contratture e piccole infiammazioni, bensì di stiramenti, strappi, distorsioni e incidenti da caduta. Ciò è dovuto a molti fattori: maggior rigidità (cause nervose periferiche o muscolari), possibile debolezza strutturale dei connettivi, distrazione e scarda capacità di attenzione, possibile minor efficienza dei meccanismi riflessi ecc.; Irritabilità , depressione , crollo mentale : è difficile stabilire se le cause psicologiche costituiscano più una causa o un effetto; l'ipotesi più quotata è che rappresentino entrambe , in un circolo vizioso difficile da interrompere. In questi casi è davvero fondamentale che lo sportivo includa la terapia psicologica tra i trattamenti anche nel medio e lungo termine. Peraltro, in certe fasi della periodizzazione – anche se gli sport non sono tutti uguali – l'eventuale terapia farmacologica (ad es. con ansiolitici) può contribuire a gestire i sintomi, in particolare quando correlati ad eventi negativi esterni all'attività atletica (delusioni amorose, lutto, perdita del lavoro; ma anche progetti di matrimonio, cambio casa e di lavoro):

, , : è difficile stabilire se le cause psicologiche costituiscano più una causa o un effetto; l'ipotesi più quotata è che rappresentino , in un circolo vizioso difficile da interrompere. In questi casi è davvero fondamentale che lo sportivo includa la tra i trattamenti anche nel medio e lungo termine. Peraltro, in certe fasi della periodizzazione – anche se gli sport non sono tutti uguali – l'eventuale terapia farmacologica (ad es. con ansiolitici) può contribuire a gestire i sintomi, in particolare quando correlati ad eventi negativi esterni all'attività atletica (delusioni amorose, lutto, perdita del lavoro; ma anche progetti di matrimonio, cambio casa e di lavoro): Peggioramento della qualità della vita: come conseguenza dell'alterazione del tono dell'umore, si assiste spesso a una riduzione delle prestazioni negli studi o nel lavoro (burnout o sindrome da esaurimento professionale), a un peggioramento dei rapporti interpersonali (socializzazione, vita sentimentale e sessuale, rapporti di amicizia) e a una vertiginosa crescita dello stress. Ribadiamo l'importanza di distinguere il sovrallenamento dall'overreaching. Quest'ultimo può essere riassunto come un alterato rapporto tra carico di lavoro e recupero, a favore del primo. Possono essere incluse nel breve termine anche le variabili dieta e sonno. Include sempre lo stallo della performance o un calo della stessa ma reversibile nell'immediato – rivalutazione dei recuperi, revisione nutrizionale, miglioramento della qualità del sonno. Nel sovrallenamento invece, il recupero si presenta inadeguato anche quando esponenzialmente superiore a quanto dovrebbe essere; così come il ripristino di una dieta normocalorica e i normali accorgimenti per migliorare la qualità del sonno non funzionano. I tempi di remissione sono più lunghi, ma proporzionali alla gravità e dipendenti dalle cause eziologiche – che possono essere anche esterne alla programmazione dell'allenamento. Cosa succede "più precisamente" alla performance? Inizio precoce della fatica ;

della ; Diminuzione del massimo consumo di ossigeno (misurabile in VO2 max);

del di (misurabile in VO2 max); Scarsa prestazione fisica , che riguarda l'espressione di forza massimale, di velocità, di vari tipi di resistenza, di flessibilità ed elasticità muscolare, di coordinazione, di equilibrio e altre capacità centrali;

, che riguarda l'espressione di forza massimale, di velocità, di vari tipi di resistenza, di flessibilità ed elasticità muscolare, di coordinazione, di equilibrio e altre capacità centrali; Incapacità di completare gli allenamenti ;

gli ; Recupero ritardato.

Prevenzione dell’overtraining Contrariamente a quanto molti predicano, nel campo della resistenza, l'aspetto preventivo fondamentale contro l'overtraining è il giusto quantitativo di recupero passivo. Il riposo statico rappresenta il sistema più sicuro ed efficace di garantire l'ossigenazione, il nutrimento e il "lavaggio" dei tessuti muscolari, nonché la rigenerazione del sistema nervoso centrale e la rielaborazione/filtrazione dei cataboliti plasmatici. Affidandosi al cosiddetto recupero attivo invece, l'atleta di endurance può dilatare considerevolmente i tempi di rigenerazione. Per gli atleti di forza invece, un modo efficace per prevenire il sovrallenamento è la continua modulazione dei parametri allenanti – soprattutto intensità e volume – rispettando sì la periodizzazione, ma cambiando il protocollo al bisogno.