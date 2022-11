Over 50: le posizioni Yoga più adatte

Lo Yoga è una disciplina talmente versatile da essere adatta praticamente a tutti.

Sono diverse, infatti, le tipologie esistenti, alcune fisicamente più impegnative e altre meno.

Per questo, anche le persone che hanno superato i cinquant'anni e che a volte si accostano in modo prudente alla pratica sportiva possono trarre giovamento dallo yoga.

A dirlo è anche la scienza, e in particolar modo uno studio del luglio 2021 realizzato dall'Advances in Geriatric Medicine and Research, secondo il quale praticare questa disciplina dopo una certa età migliorerebbe la mobilità, ridurrebbe il rischio di cadute, contrasterebbe l'irrigidimento articolare e la debolezza muscolare e aumenterebbe flessibilità, forza ed equilibrio.

Inoltre, sarebbe anche ottimo per contrastare il declino cognitivo, migliorare la qualità del sonno e aumentare la generale sensazione di benessere.

Non tutte le posizioni però sono adatte. Ecco quelle più indicate se si hanno più di 50 anni: