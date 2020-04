A cura di Simone Forte

L'allenamento all'aria aperta (outdoor training) è la nuova frontiera del fitness, sempre più clienti mi chiedono di allenarsi al parco vicino casa piuttosto che sulla spiaggia o in montagna.

La maggior parte delle volte facciamo allenamenti in "circuit training", cioè creiamo diverse stazioni o meglio postazioni di esercizi e la classica "serie" finisce al termine delle stazioni.

In questo articolo vi spiegherò come allenarvi in circuito nel parco dietro casa o in qualsiasi luogo all'aperto.

Cominciamo con lo specificare i risultati che si possono raggiungere con questo tipo di allenamento:

dal punto di vista psicologico abbiamo un miglioramento sulla motivazione e sullo scarico dello stress accumulato in ufficio.

dal punto di vista respiratorio, ovviamente, abbiamo a disposizione per i nostri polmoni aria pura e non aria rarefatta e condizionata, classica delle palestre super affollate nell'ora di punta.

dal punto di vista dei risultati estetici abbiamo una diminuzione della percentuale di massa grassa e una tonificazione generale del muscolo scheletrico, in alcuni casi abbiamo anche un'ipertrofia muscolare ma dipende dall'intensità degli esercizi eseguiti.

In poche parole allenarsi a circuito in total body ci aiuta a migliorare le nostre prestazioni di forza funzionale, ci aiuta a perdere grasso, a tonificare il muscolo e a restare in forma.

Ora iniziamo a capire come preparare il nostro circuito di allenamento total body, abbiamo bisogno di:

uno spazio di circa 15 metri quadrati.

Una superficie piana.

La forza di gravità (a meno che non vi alleniate nello spazio quella non vi manca di sicuro).

Ora pensiamo di tracciare un cerchio immaginario sulla nostra superficie piana e segniamo ogni stazione (o postazione) sul diametro di questo cerchio con una bottiglia o un sasso o qualsiasi cosa vi indichi il punto della postazione.

A questo punto non resta altro che decidere quante postazioni preparare e quali esercizi eseguire ad ogni posta zione, il tutto viene deciso tenendo conto della preparazione atletica che abbiamo; cercate di non esagerare e se non siete molto preparati in materia rivolgetevi ad un professionista (sono a vostra completa disposizione, non esitate a scrivermi o telefonarmi).

Ora vi farò un esempio di circuito semplice da 3 stazioni per farvi capire come organizzarvi, ma potete scatenare la vostra fantasia e inserire all'interno del nostro cerchio qualsiasi esercizio a corpo libero con o senza l'uso di pesi.

Nella prima stazione facciamo dei piegamenti sulle braccia, nella seconda stazione mettiamo lo squat jump e nell'ultima stazione addominali distesi.

Lo squat jump significa piegare le gambe fino a portare i quadricipiti paralleli al pavimento e da questa posizione saltare in alto per poi ritornare in posizione di partenza, i piegamenti sulle braccia sono le classiche "flessioni" anche se indicare flessione i piegamenti è errato perché in biomeccanica la flessione significa flettere un arto su un altro. Gli addominali distesi, invece, possiamo farli tirando su le spalle da pavimento di circa 5 centimetri e contraendo l'addome.

Cerchiamo di iniziare facendo 15 ripetizioni per ogni esercizio ininterrottamente, per poi fermarci all'ultima stazione, riposiamo 1 minuto e poi ricominciamo per 5 volte.

Spero di essere stato il più chiaro possibile e di non aver utilizzato termini tecnici per poter permettere a chiunque di allenarsi in questo modo all'aperto, non mi resta che augurarvi un buon allenamento e mi raccomando fate le cose con giudizio senza improvvisarvi super uomini o super donne.