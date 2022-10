Nei primi anni di diffusione, questo accessorio è stato principalmente destinato all'utilizzo da parte di sportivi professionisti o semi-professionisti. Oggi invece gli activity tracker sono utilizzati da chiunque pratichi una qualche attività sportiva , dal running all'aerobica, fino alla pesistica e al jogging . E non solo: oggi anche i pigri li utilizzano durante la normale vita quotidiana e le ore di sonno , per tenere sotto controllo il proprio metabolismo .

E' uno degli accessori indispensabili per gli sportivi o semplici appassionati che vogliono tenere sotto controllo le proprie prestazioni. Parliamo dell' orologio fitness , anche detto fit band o più semplicemente braccialetto sportivo: una volta indossato, questo dispositivo permette di raccogliere dati come i km percorsi, le calorie consumate o la frequenza cardiaca e di visualizzarli attraverso un'applicazione sul proprio smartphone o sul pc.

Orologio fitness: come scegliere il migliore?

Sul mercato vi è una gamma pressoché infinita di orologi fitness, quindi per soddisfare la nostra particolare esigenza ci sono vari criteri da tenere in considerazione, innanzitutto il budget di spesa: in commercio è possibile trovare fitband da poche decine di euro e braccialetti dai costi quasi proibitivi, anche da parecchie centinaia di euro. Si tratta di accessori tra loro differenti, con funzionalità diverse, di maggiore o minore qualità.

Di fitness tracker ce ne sono di tante forme e modelli: va basata quindi la scelta sul proprio gusto estetico o comodità. Nella scelta si può valutare se indossare un orologio, un bracciale, una clip da agganciare ai vestiti, o ancora una arm band, il rilevatore da braccio.

Anche la motivazione a comprare un braccialetto fitness è un parametro da considerare per un futuro acquisto. Si può semplicemente sfruttare la funzionalità del contapassi, e quindi optare per uno base ed economico, oppure monitorare anche la frequenza cardiaca, le calorie bruciate o l'andamento del sonno: in questo caso si dovrà alzare il budget e puntare su un prodotto semi-professionale.

Inoltre, se si fa uno sport specifico, si valutano spesso le caratteristiche del prodotto: ad esempio se devi mantenere monitorata la tua attività fisica in piscina, il tuo braccialetto fitness dovrà essere impermeabile all'acqua; se lo usa frequentemente in sport all'aperto come trekking, ciclismo o camminata sportiva e non si vuole rischiare di comprometterlo a seguito di graffi e botte, si deve optare per un orologio fitness resistente (e in commercio ce ne sono di pensati ad hoc).

Infine, nella scelta dello smartband si deve tener conto delle app supportate: sono molto numerose quelle sviluppate per dispositivi Android e iOS, utilissime per monitorare diversi aspetti del proprio allenamento, registrando abitudini, record e obiettivi (goals) per creare un vero e proprio percorso di attività fisica.