Nuoto o ellettica: qual è meglio per perdere peso?

Ecco le principali differenze e come allenarsi al meglio con entrambe le discipline per perdere peso .

La scelta di quale attività svolgere però non sempre è semplice, perché le opzioni sono tantissime. Indubbiamente è necessario dirigersi verso discipline cardio ma quali sono le migliori per bruciare calorie ?

Per bruciare ancora più grassi e calorie si possono inoltre alternare gli stili e inserire nella stessa sessione di allenamento rana, stile libero , dorso (ideale anche per tonificare pettorali, braccia, schiena e addome) e delfino .

Questo stile è quello che garantisce un dimagrimento più rapido , perché sottopone tutti i muscoli a un lavoro aerobico completo e se eseguito in modo corretto si tratta di un allenamento davvero intenso. Per praticarlo è necessario conoscere anche il metodo di respirazione .

La frequenza ideale per perdere peso con il nuoto, è praticarlo tre volte a settimana, almeno per mezz'ora.

Questo sport rientra nelle discipline cardio a basso impatto , ovvero che non gravano sulle articolazioni e che quindi sono adatte anche a chi è reduce da traumi o infortuni o si sta riprendendo da un intervento chirurgico . A regalare al nuoto questa caratteristica è l'acqua , che elimina quasi completamente la forza di gravità, al punto da far percepire poco più del 10% del peso corporeo .

Ellittica

Anche l'ellittica assicura un allenamento cardio ed esercitarsi con essa è un altro modo più che valido per bruciare calorie e dimagrire.

Questo strumento simula i movimenti dello sci di fondo e solitamente viene scelto da chi in palestra punta a svolgere un'attività cardio ma non ama il tapis roulant o per problemi fisici non può correre. Alla pari del nuoto, infatti, l'ellittica può essere definito uno strumento a basso impatto e quindi adatto a tutti, anche a chi si trova in forte sovrappeso.

Diversi i programmi fitness che si possono compiere con l'ellittica, da scegliere in base al proprio livello di allenamento, resistenza e obiettivi che si vogliono raggiungere.

Questo macchinario è dotato sia di impugnature fisse sia di bracci mobili e se oltre a dimagrire e tonificare la parte bassa del corpo, si vuole incidere anche sui muscoli delle braccia, delle spalle e della schiena, è consigliabile utilizzare quelli non rigidi, muovendoli in sincronia con le gambe.

In media, una persona può bruciare fino a 700 calorie in un'ora sull'ellittica.

Per i principianti, l'ideale sarebbe compiere sessioni di allenamento che non superino i 20 minuti consecutivi tre volte a settimana, per poi aumentare gradualmente con il passare del tempo. I primi risultati dovrebbero comparire già dopo due o tre settimane ma a fare davvero la differenza è la costanza di esecuzione.

Allenamento base per perdere peso con l’ellittica

Questo workout dura 45 minuti ma se si è principianti e non si riesce a compierlo per intero si possono diminuire le tempistiche di ogni step e aumentarle con il passare del tempo.

Posizionarsi sull'attrezzo con i piedi ben saldi ai pedali e le mani sulle braccia mobili.

Iniziare a muovere insieme braccia e gambe a ritmo lento per 10 minuti.

Aumentare il ritmo ma senza giungere al punto di andare in debito di ossigeno.

Continuare a questa intensità per 25 minuti.

Tornare al ritmo iniziale e continuare a muoversi per altri 5 minuti.

Non dimenticarsi di bere, prima, durante e dopo la sessione.