Nordic Walking: cos'è, come si pratica e quali benefici

Nordic walking La camminata nordica è una delle attività all'aperto maggiormente apprezzate. Senze sci ai piedi o tapis roulant, si raggiunge il parco cittadino nelle immediate vicinanze e si pratica il nordic walking. Un'attività completa, che consente di allenare la muscolatura di tutto il corpo, e consente di scaricare tensioni e stress.

Cos'è il nordic walking Il nordic walking o camminata nordica, o ancora pole walking, è una tipologia di camminata total body che, non solo coinvolge gli arti inferiori, ma anche la parte superiore del corpo, se praticata in modo corretto.

Deve essere praticato con appositi bastoni progettati in maniera simile alle racchette da sci o alle bacchette impiegate nel trekking. È un'attività particolarmente benefica che può essere effettuata sia da professionisti che da neofiti: la tecnica è semplice, non occorre un equipaggiamento impegnativo o costoso, e si presta ad essere svolta sia in città che in zone verdi, collinari, montane, e persino in riva al mare. ll nordic walking, storicamente, era noto per essere una forma di allenamento estivo per chi pratica lo sci di fondo durante l'inverno. Ciò che differisce rispetto ad una camminata normale sono un maggior dispendio di energia e l'aumento della forza e della resistenza dei muscoli coinvolti. I benefici del nordic walking sono molteplici: allena la muscolatura del 90% del corpo, potenzia l'equilibrio e la stabilità, senza caricare troppo la colonna vertebrale e la struttura ossea, e migliora la frequenza cardiaca.

Nordic walking: l'attrezzatura ideale Bastoni. L'attrezzatura tecnica per praticare nordic walking è semplice e facile da reperire in qualsiasi negozio di articoli sportivi. Fondamentale è l'uso dei bastoni (pole) da nordic walking, molto più corti rispetto a quelli utilizzati per lo sci di fondo. Sono dotati di punte in metallo temprato, ideali per sentieri di terra battuta, sterrati, montagne, spiagge, percorsi innevati e con ghiaccio; queste possono anche essere rivestite in gomma per ottenere maggior aderenza sulla roccia o, in genere, sulle diverse superfici. La maggior parte delle aste viene realizzata in alluminio, fibra di carbonio , fisse o telescopiche con lunghezza regolabile attraverso due o tre pezzi avvitamenti.

I bastoni da nordic walking sono frequentemente provvisti di cinghie sull'impugnatura . Queste riducono la necessità di serrare costantemente l'impugnatura e aumentano il comfort dell'esercizio.

Anche se in commercio sono disponibili vari modelli di , possono essere utilizzate comunemente tutte le calzature adatte alla camminata su superfici miste, dissestate, bagnate, ghiacciate ecc, in base al percorso da affrontare. Abbilgliamento. Preferire maglie e pantaloni che permettono una buona traspirazione unendo un alto livello di comfort a un'alta proprietà di idrorepellenza. Il cotone non è ideale: assorbe il sudore e si raffredda molto velocemente sulla pelle. Non è consigliato coprirsi troppo. Il calore generato dal corpo, già dopo i primi minuti di allenamento, unito all' utilizzo di indumenti tecnici, sarà sufficiente per il mantenimento della temperatura corporea.

Come scegliere e come usare i bastoni da nordic walking Adatti per passeggiate, escursioni e altre attività all'aperto, i bastoncini consentono di aumentare la velocità media, offrono un migliore equilibrio durante le attività più impegnative e riducono lo stress sulle ginocchia sia durante la discesa che la salita. Sono lo strumento base ed essenziale per la pratica del nordic walking. Vanno scelti in base all'altezza. La regola base è fare questo calcolo: la propria altezza x 0,70. Altra regola empirica per scegliere i bastoncini da nordic walking in maniera corretta è quella di impugnare il bastoncino e formare con il proprio gomito piegato un angolo di 90° rispetto al pavimento.